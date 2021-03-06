جريمة قتل توقع شابين في قبضة الدرك الملكي

أوقفت عناصر الدرك بأولاد حسون التابعة إلى عمالة مراكش، بتنسيق مع درك الشويطر، شابين يشتبه في تورطهما في قتل سبعيني، وسرقة دراجته النارية ومبلغ يقدر بـ3000 درهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم السبت الماضي، حين توصل درك أولاد حسون بإخبارية حول انتشار رائحة كريهة من محل سكني، فانتقلت العناصر الدركية لمعاينة جثة الهالك، لكنها كانت في درجة متقدمة من التحلل.

ودفعت صعوبة معاينة الجثة عناصر الدرك إلى أخذ تصريحات الشهود، وحين البحث لاحظت أن البيت مبعثر، ما أثار شكوكها، ليفتح المركز الترابي تحرياته في هذه القضية، ومساء الجمعة، توصل الدركيون بخبر استعمال شاب الدراجة النارية للهالك.

وإثر ذلك انتقلت عناصر درك أولاد حسون إلى دوار كزولة بجماعة الويدان، لتوقيف الشاب الذي يبلغ من العمر 25 سنة، ليكشف خلال البحث أنه حصل على الدراجة من السرقة، وبعد محاصرته بالأسئلة اعترف بأنها تعود إلى الضحية، وبأن الهالك سقط على الأرض بعد مقاومته عملية السرقة، التي قام بها رفقة شاب آخر من الشويطر.

وبتنسيق محكم تم بين درك أولاد حسون والشويطر، تمكنت فرقة من الدركيين من توقيف شاب آخر يبلغ من العمر 23 سنة، بدوار مولاي بالجماعة القروية سيدي غيات.

ووضع الموقوفان رهن تدابير الحراسة النظرية، لضرورة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.