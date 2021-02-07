جريندو يشيد بالتحفيزات في نادي المغرب الفاسي

أكد عبد اللطيف جريندو، مدرب فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، أن استعدادات الفريق تمر في أجواء ممتازة ومحفزة، كما تحسن مردود الفريق من مستويات عديدة.

وأوضح جريندو، في تصريح صحافي، أن المباريات الإعدادية التي خاضها رفاق الحارس أمين بورقادي أعطت إشارات إيجابية بخصوص المجموعة ككل، وكانت مناسبة لحفاظ كل العناصر على التنافسية.

واستغل “الماص” توقف الدوري الاحترافي خلال الأسابيع الماضية لاسترجاع بعض من لاعبيه الذين كانوا يعانون من إصابات مختلفة، أمثال النيجيري أديوال اليمي وحمزة الجناتي ويوسف الرميلي.