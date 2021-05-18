جزائريان بين مجموعة إرهابيين قتلى في تونس

جزائريان بين مجموعة إرهابيين قتلى في تونس
صورة: مواقع التواصل الإجتماعي
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 11:34

قال مسؤول أمني في تونس، اليوم الثلاثاء، إن جزائريين قتلا ضمن العناصر الإرهابية الخمسة التي جرى تصفيتها في القصرين أمس الاثنين.

وقال حسام الجبابلي، المتحدث باسم الحرس الوطني، إن أحد الجزائريين هو عبد الباقي بن أحمد، الملقب بـ”أبو أحمد العنابي” والمصنف من أخطر العناصر الإرهابية في تونس ضمن كتيبة “عقبة ابن نافع” الموالية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

أما الجزائري الآخر فهو ساسي بن جيلاني،الملقب بـ”عمي عيسى”، والعنصران مطلوبان من الجهات العسكرية والأمنية في الجزائر لتورطهما في عمليات ارهابية.

وكان الجبابلي أعلن، أمس الاثنين، القضاء على خمسة عناصر إرهابية في جبل الشعانبي؛ في عملية عسكرية استباقية ومشتركة بين قوات الحرس الوطني والجيش بناء على معلومات دقيقة.

وتنتمي العناصر التونسية الثلاثة، التي جرت تصفيتها في العملية نفسها، إلى “كتيبة عقبة ابن نافع” أيضا.

الحرس الوطني تنظيم القاعدة تونس جماعة إرهابية

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