جزار الأسواق الأسبوعية

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تعليقات الزوار2
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السلام عليكم
أثمن ما قاله هذا الجزار، لاكن عندي سؤال لم أجد له جواب:
جميع دول العالم والمسيحية منها لما يقترب رمضان يقومون بتخفيضات رأفة بالمسلمين.
نحن لما يقترب رمضان الأثمنة يرتفع الثمن في كل شيء: القطاني، الأسماك، الثمور، اللحم، الخصر، الفواكه…لوازم العيد واللباس يتضاعف الثمن…
أهدا كله حبا في رمضان وإن سألتهم عن رمضان، تجدهم يصومون ويصلون بالطبع في رمضان دون غيره…
نفس الشيء في العيد الكبير يضاربون في الأضاحي..
لهؤلاء أقول لهم، صيامكم ضياع للجهد وما لكم سوى الجوع والعطش، فإن شئتم أكلتم وإن شئتم صمتم فلا أجر لكم!
اخطر حرفة ميزانها لا رقيب ولا حسيب فيها الا الضمير
نتمنى أن يستمر اولاءك الجزارين في تقديم اجود السلع
مادام ضميرهم يستحضر الجودة قبل الربح على حساب صحة المواطن