جلسة خمرية تنتهي بمصرع شاب نواحي برشيد

عرضت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم سرية برشيد، الخميس، ثلاثة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، للنظر في التهم المنسوبة إلى كل واحد منهم، على خلفية مقتل شاب ثلاثيني بواسطة السلاح الأبيض، في النفوذ الترابي لجماعة وقيادة أولاد حريز إقليم برشيد.

وفي تفاصيل الحادث أفادت مصادر هسبريس بأن أربعة أشخاص تجمع بينهم قرابة عائلية كانوا في جلسة خمرية بدوار أولاد علال جماعة وقيادة أولاد حريز نواحي برشيد، إلا أن خلافا نشب بين شاب ثلاثيني وشخصين تجمعه بهما قرابة عائلية تطور إلى تبادل للضرب والجرح، نتج عنه مقتل الشاب متأثرا بطعنات سلاح أبيض تلقاها على مستوى الرأس وأماكن أخرى من جسده.

وتدخلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي السوالم سرية برشيد، وممثل عن السلطة المحلية بقيادة أولاد حريز، حيث جرت معاينة جثة الهالك، قبل توجيهها نحو مصلحة التشريح بجهة الدار البيضاء- سطات، قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، مع تحديد هوية ندمائه.

وموازاة مع ذلك تمكن الدركيون من توقيق ثلاثة أشخاص، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة للاستماع إلى أقوالهم، قصد تحديد علاقة كل واحد منهم بشبهة القتل العمد والمشاركة بواسطة السلاح الأبيض، قبل عرضهم على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حق كل واحد منهم.