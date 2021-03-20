جماعات برشيد تتوصل بدفاتر "الحالة المدنية"

جماعات برشيد تتوصل بدفاتر "الحالة المدنية"
صورة: أرشيف
السبت 20 مارس 2021 - 08:18

وزعت السلطات بعمالة برشيد على مختلف الجماعات الترابية التابعة لها، دفاتر الحالة المدنية، وذلك بعدما ظلت تفتقر إلى هذه الدفاتر لفترة.

وأكدت مصادر محلية أن السلطات العاملية، ممثلة في مفتش الحالة المدنية، قامت بتوزيع عدد كبير من الدفتر العائلي على مختلف الجماعات الترابية والملحقات التابعة لها.

ولفتت مصادر هسبريس إلى أن السلطات وضعت بذلك حدا لمعاناة المواطنين الذين ظلوا يترددون على مصالح الجماعات للحصول على دفاتر الحالة المدنية وتسجيل مواليدهم الجدد.

وكانت هسبريس قد تطرقت في مقال سابق إلى غياب كناش الحالة المدنية بمختلف جماعات إقليم برشيد، البالغ عددها 22 جماعة، الأمر الذي أثار تذمرا في صفوف المواطنين وبعض الموظفين.

وأكد عدد من المواطنين على مستوى إقليم برشيد، في وقت سابق، أنهم يترددون بشكل أسبوعي على الجماعات قصد الحصول على دفتر الحالة العائلية، بيد أنه يتم إخبارهم بعدم توفرها ويطلب منهم العودة في وقت آخر.

الجماعات الترابية السلطات العاملية دفاتر الحالة المدنية عمالة برشيد

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