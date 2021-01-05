جماعة تطالب بدفع المال لاستخدام سيارة إسعاف

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تقريب المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمات الطبية، تفاجأ بلخير بوخريص، وهو مواطن يقطن في دوار إغيل نوغو بجماعة زاكموزن، بمطالبته بأداء ثمن نقله على متن سيارة إسعاف الجماعة للعلاج من مرض القصور الكلوي بمدينة تارودانت.

يضطر بلخير بوخريص إلى التنقل إلى مدينة تارودانت للعلاج، وتتحمل جمعية الشفاء لمرضى القصور الكلوي بدائرة تالوين نفقة علاجه. وفي إحدى ليالي شهر دجنبر الماضي، اشتد عليه المرض، فاستغاث بسيارة إسعاف جماعة زاكموزن لنقله على وجه السرعة إلى المستشفى، وبعد ذلك فوجئ بمطالبته بأداء ثمن نقله.

وطالبت جماعة زاكموزن، في الإشعار بالأداء الذي وجهته إلى بلخير بوخريص، هذا الأخير بأداء مبلغ 306.25 درهما كواجبات صوائر النقل بسيارة الإسعاف الجماعية، داعية إياه بدفع المبلغ فور توصله بالإشعار، تحت طائلة سلك الإجراءات القضائية من أجل استخلاص ما بذمته من حقوق تجاهها في حال عدم أدائه لها.

واعتبر أحد أقارب المواطن المعني أن مطالبته بأداء واجبات نقله على متن سيارة الإسعاف الجماعية لا ينسجم مع مساعي الدولة إلى تقريب الخدمات الطبية من المواطنين القاطنين في المناطق النائية، خاصة أن بلخير كان في حالة خطر يتعيّن معها إنقاذ حياته.