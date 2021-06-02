جماعة مجاط بشيشاوة تتعزز بثكنة للوقاية المدنية

جماعة مجاط بشيشاوة تتعزز بثكنة للوقاية المدنية
صورة: هسبريس
الأربعاء 2 يونيو 2021 - 02:21

تعززت البنية التحتية بالجماعة الترابية القروية مجاط بإقليم شيشاوة، الثلاثاء، بثكنة للوقاية المدنية، ستمكن من حماية الأشخاص والممتلكات من الكوارث الطبيعية والصناعية والتدخل الاستعجالي في حوادث السير وغيرها.

وأشرف بوعبيد الكراب، عامل عمالة إقليم شيشاوة، على افتتاح هذا المركز، بحضور القائد الإقليمي للوقاية المدنية، ورئيس المجلس الإقليمي، وممثلي إقليم شيشاوة بمجلس الجهة، وعدد من رؤساء الجماعات الترابية والمصالح الخارجية.

وترمي هذه الثكنة إلى تقديم خدماتها لساكنة دائرة مجاط، التي توجد على محورين طرقيين مهمين؛ الأول يهم الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وإمنتانوت في اتجاه أكادير، والثاني يربط بين شيشاوة وجماعة مجاط في اتجاه الصويرة.

وستخفف هذه الثكنة الأعباء عن الوحدة الرئيسية للوقاية المدنية بعاصمة إقليم شيشاوة، الذي يعج بطرق جبلية، تعرف خلال فصل الشتاء تساقطات ثلجية ومطرية مهمة، وتشكل نقطة ربط بين مدينة مراكش وأكادير، عبر إمنتانوت، كما تعرف حوادث سير كثيرة.

وستضطلع ثكنة مجاط بتقريب خدماتها من المواطنين، والتحسيس بأهمية الوقاية من المخاطر، عبر برنامج تكويني للمجتمع المدني وتلاميذ المؤسسات التعليمية.

إقليم شيشاوة الوقاية المدنية ثكنة جماعة مجاط

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