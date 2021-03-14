جمال الدبوز في جنازة والده

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‫تعليقات الزوار

11
  • مجيد
    الأحد 14 مارس 2021 - 17:56

    الله يرحم جميع موتى المسلمين . يا رب العالمين

    33
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  • مريريكشي
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:00

    يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
    أنا لله وأنا إليه راجعون ، اللهم إرحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

    14
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  • lahcen de paris
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:07

    اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الاعلى هو ووالدي واجدادي امين يا رب العالمين.
    الحمدلله كلنا سواسي هنا لا فرق بين غني وفقير بل قد تجد الفقير أحسن من الغني.
    الله ارد بنا.

    11
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  • بوعزة
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:11

    انا لله وانا اليه راجعون .
    رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
    اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه

    4
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  • ما مات من خلفك
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:17

    تعازي الحارة الى الفنان جمال الدبوز، رزقك الله الصبر والسلوان واسكن والدك فسيح الجنان، نظرا للخصال الطيبة والاخلاق الحميدة التي ورثتها عن والدك الجليل فاني اقول لك: اصبر ولا تحزن فما مات من خلفك.

    4
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  • محمز
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:19

    السلام عليكم
    رحمه الله رحمة واسعة ورحم الله أموات المسلمين والمسلمات ، اللهم آمين يا رب العالمين.
    الموت يرفرف دائما فوق رؤوس العباد ، ومن جاء أجله حط الموت فوق رأسه ، هذه هي مشيئة الله وسنته في جميع مخلوقاته .
    نحن الأحياء ما زلنا نتمتع بفرصة الحياة لكي نتوب إلى الله قبل أن يباغثنا الموت وتنتهي كل الفرص الذهبية الممنوحة لنا .
    الموت واعظ صامت لا يتكلم والقرآن واعظ متكلم لا يصمت ، إنهما واعظان لنا في الدنيا قبل الآخرة وهما نعمتان لمن اتعظ بهما قبل فوات الأوان .

    5
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  • عبدالرحيم بودراع
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:19

    Mes sincères condoléances ssi jamal. ……ربي يرحم الوالد ،ويسكنه فسيح جناته،والله يبدل المحبة بالصبر، وانا لله واليه راجعون

    2
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  • ولد حميدو
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:21

    رحمه الله فهده هي الدنيا اناس يرحلون و اخرون يزدادون و الرجوع الى الاصل اصل

    2
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  • nimiro1
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:35

    إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم ارحمه و ارحم الأمة الإسلامية جمعاء.

    1
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  • محمد حسام
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:38

    اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه و ارحم چميع اموات المسلمين و المسلمات و ادخلهم فسيح جناتك يارب العالمين.

    1
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  • Aziz
    الأحد 14 مارس 2021 - 18:43

    ان لله وان اليه راجعون Ina lilah woi ina ilayhi rajoroun

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