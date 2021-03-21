جماهير الرجاء تُطالب بإقالة المدرب وترفع شعار "سلامي مع السلامة"

تعرض الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، لوابل من الانتقادات من قبل جماهير فريقه، التي حملته المسؤولية كاملة في خسارة “الديربي 129” أمام الغريم التقليدي الوداد بهدفين دون مقابل، خلال المواجهة التي جمعتهما، الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الجولة العاشرة من “البطولة برو”.

المناصرون يُحملون سلامي نزيف النقاط في البطولة

يُجمع جل مناصري الفريق “الأخضر” على أن جمال سلامي يتحمل مسؤولية ضياع العديد من النقاط خلال منافسات “البطولة برو”، مما أضاع على “النسور” الصدارة لصالح الغريم التقليدي الوداد، فوجد المدرب الرجاوي نفسه في قلب العاصفة، حيث تعرض لانتقادات لاذعة بعد التعادل في ثلاث مناسبات أمام كل من الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي ويوسفية برشيد داخل الديار، قبل الهزيمة في “الديربي”.

خسارة “الديربي” النقطة التي أفاضت كأس تواضع سلامي

هزيمة “النسور” أمام الغريم التقليدي الوداد الرياضي بهدفين دون مقابل نتيجة لم تتقبلها الجماهير الرجاوية، التي عادت لتُحمل سلامي مسؤولية الهزيمة. واستغربت من اختياراته، بعد أن ارتأى أن يدخل بتشكيلة غير متوقعة في مباراة غاية في الأهمية، حيث دفع بأسماء تفتقر إلى التنافسية، فيما أبقى على أخرى في دكة الاحتياط، رغم أنها كانت تُشكل دعائم الفريق في المباريات الماضية محليا وقاريا، حسب آراء مناصري الفريق “الأخضر”.

الجماهير تنتفض في وجه المدرب وترفع شعار “السلامي مع السلامة”

وما إن أعلن حكم اللقاء عن نهاية “الديربي 129” بين “الأحمر” و”الأخضر” بهزيمة الأخير، حتى أسالت الجماهير الرجاوية مدادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في انتقادات كبيرة لـ”كوتشينغ” سلامي واختياراته، بعد أن ارتأى أن يقص شريط هذه المباراة المهمة باختيارات وصفها الأنصار بـ”الغريبة”، ليرفع المحبون شعار “سلامي مع السلامة”، مؤكدين أن المدرب هزم فريقه بطريقة تدبيره للمباراة، مطالبين المكتب المسير للنادي بفك الارتباط معه.

وفشل الرجاء في الانفراد بصدارة البطولة الوطنية الاحترافية، بعد هزيمته أمام الوداد بهدفين لصفر في “الديربي” البيضاوي، ليرفع الفريق “الأحمر” رصيده إلى النقطة 22 ويحتل صدارة ترتيب البطولة، فيما جمدت الهزيمة رصيد الفريق “الأخضر” في حدود 19 نقطة وصار يحتل المركز الثاني، مع مباراة ناقصة لرفاق مؤيد اللافي.