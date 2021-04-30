جماهير الوداد تدق ناقوس الخطر قبل مباراة مولودية الجزائر

عَبّرت جماهير نادي الوداد الرياضي لكرة القدم عن امتعاضها من الأداء الذي ظهر به رفاق أشرف داري خلال المباراة الأخيرة التي جمعتهم بشباب المحمدية، أمس الخميس، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب منافسات الجولة الـ14 من “البطولة برو”.

وأسالت الجماهير الحمراء الكثير من المداد في تعاليق غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة الطاقم التقني بقيادة فوزي البنزرتي بضرورة وقف نزيف النقاط، بعد سلسلة النتائج السلبية، آخرها التعادل بالميدان أمام ممثل مدينة الزهور؛ كما وجهت سهام النقد إلى أسلوب لعب الفريق، بالإضافة إلى “تواضع” المستوى التقني لعدد من اللاعبين داخل “القلعة الحمراء”.

وفشل الوداد الرياضي في تذوق طعم الفوز خلال آخر ثلاث مباريات في “البطولة برو”، بعد أن تعادل مع مولودية وجدة بميدانه بهدف لمثله، قبل أن يسقط خارج الديار بطريقة مثيرة أمام اتحاد طنجة بثلاثة أهداف لاثنين؛ ثم تكرر مسلسل نزيف النقاط بتعادل جديد بـ”دونور” أمس أمام شباب المحمدية، وهي النتائج التي جعلت مناصري “الأحمر” يدقون ناقوس الخطر، في ظل المطاردة الشرسة من الغريم التقليدي الرجاء الرياضي على صدارة الدوري.

ووصف “شيخ المدربين”، في تصريح تلفزيوني، نتيجة اللقاء أمام “الفريق الفضالي” بالمخيبة للآمال، على غرار المباراتين الماضيتين أمام اتحاد طنجة ومولودية وجدة، مؤكدا أن فريقه يمر من أزمة، كما أن اللاعبين مطالبون بمراجعة أنفسهم.

وأنهى التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة فريقي الوداد الرياضي وضيفه شباب المحمدية، التي جمعتهما مساء أمس الخميس، برسم مباراة الجولة 14 من منافسات الدوري الاحترافي.

وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيديهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد الوداد الرياضي 27 نقطة في صدارة ترتيب البطولة، بفارق نقطتين عن الرجاء الرياضي ثاني الترتيب؛ فيما بلغ رصيد شباب المحمدية 16 نقطة في المركز العاشر.

يُشار إلى أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي سُحبت اليوم الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، أسفرت عن مواجهة فريق الوداد الرياضي لمولودية الجزائر. وتقام مباراة الذهاب يوم 14 ماي المقبل بالجزائر، وبعدها بأسبوع يستقبل الوداد مواجهة الإياب.