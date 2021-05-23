جماهير "ستاندار دولييج" تهاجم المغربي أملاح

جماهير "ستاندار دولييج" تهاجم المغربي أملاح
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 24 ماي 2021 - 00:13

هاجمت فئة من جماهير نادي ستاندار دولييج البلجيكي لكرة القدم الدولي المغربي سليم أملاح، بعد سلسلة النتائج السلبية التي تكبدها الفريق هذا الموسم، خاصة الانهزام في جميع مباريات “البلاي أوف” وعدم ضمان مكانة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ورددت جماهير ستاندار هتافات تعبر عن غضبها من الوضع الحالي للنادي، كما علقت لافتات احتجاج في محيط الملعب، قبل أن تهاجم مهاجم الفريق سليم أملاح، لاعب “أسود الأطلس”.

وتوقف الدولي المغربي عند بوابة الملعب من أجل توقيع بعد الصور التذكارية لبعض المعجبين، قبل أن يفاجأ بمهاجمته من طرف فئة من جماهير الفريق.

ويعد سليم أملاح من بين أبرز لاعبي الفريق، كما أنه تلقى مجموعة من العروض من خارج بلجيكا خلال الموسم الكروي الحالي.

الدوري الأوروبي دوري الأبطال سليم أملاح نادي ستاندار دولييج البلجيكي

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