جمعية الإعلام والناشرين تلتقي الوزير الفردوس 

جمعية الإعلام والناشرين تلتقي الوزير الفردوس 
صورة: خاص
الإثنين 3 ماي 2021 - 15:08

عقدت تمثيلية من الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لقاءً مع الوزير المكلف بالقطاع، عثمان الفردوس، بمقر الوزارة (قطاع الاتصال).

وتدارست التمثيلية، التي ترأسها رئيس الجمعية، عبد المنعم دلمي، بحضور فاطمة الزهراء الورياغلي وإبراهيم منصور وعزيز الدكي، الوضعية الصعبة التي تعيشها المقاولات الصحافية في ظل ظروف استمرار جائحة كوفيد 19، مطالبة الوزير بدعمها في النقاش الذي تود فتحه مع المجموعات العالمية الكبرى GAFA، حيث أطلعته على الخطوات التي تود القيام بها في سبيل ذلك.

هذا ووعد الوزير بأنه سيقوم بأقصى جهوده، من جهة، لدعم ومباركة كل الخطوات التي تود الجمعية مباشرتها للدفع بالقطاع نحو التطور، ومن جهة أخرى لاستمرار دعم المقاولات الصحافية لثلاثة أشهر القادمة، مؤكدا أن مستحقات الضمان الاجتماعي تم تسديدها، وهي في طور المعالجة النهائية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

كما أكد الفردوس حرص وزارته على تدارس كل الآليات الممكنة لدعم القطاع والمقاولات الإعلامية لإعطائها كل إمكانيات البقاء خدمة للمهنة والرسالة التي تؤديها.

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين دعم الصحافة عثمان الفردوس قطاع الاتصال

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