جمعية تأسف لمساس الراضي بحقوق الضحية

جمعية تأسف لمساس الراضي بحقوق الضحية
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 19 ماي 2021 - 16:07

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن “الأسف الشديد”، لتعمد المتهم عمر الراضي، على خلفية قضية اعتداء جنسي، ودفاعه المساس بحقوق الضحية في الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري؛ وذلك بتجنب التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، أنه “انعقدت، صباح أمس الثلاثاء، الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة المتهمين عمر الراضي وشريكه عماد استيتو على خلفية الاعتداء الجنسي المتجسد في جنايتي الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف، بالإضافة إلى جنح أخرى بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء”.

وأشارت إلى أنه، منذ انطلاق فترة المحاكمة، ودفاع المتهم يحث على تأخير الملف، مشيرة إلى أنه بعد أن خصصت الجلسة الأولى لتسجيل المؤازرات والنيابات، “عرفت الجلسة الثانية إصرار المتهم عمر الراضي على حضورية المحاكمة التي تعتبر حقا من حقوقه المشروعة، ولهذا تم إحضاره في الجلسة الثالثة”.

وأضاف البلاغ أنه، مرة أخرى، التمس دفاع المتهم “بإصرار” عدم اعتبار القضية جاهزة بحجة الوضعية الصحية للراضي، “مع العلم أنه كان في كامل لياقته البدنية ولا تظهر عليه علامات التعب؛ الأمر الذي أثار احتجاج دفاع الطرف المدني الذي تدخل من أجل تسجيل ملتمسه الرامي إلى اعتبار القضية جاهزة احتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل أجل معقول”.

وحسب البلاغ، فقد قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأعطت الكلمة لدفاع المتهم من أجل التقدم بالمسائل الأولية والدفوع الشكلية، “ليفاجأ الحضور أن هذا الأخير غير جاهز بعد أن التمس التأخير لإعداد دفاعه، لتضطر المحكمة إلى الاستجابة لطلبه وتأخير الملف لجلسة فاتح يونيو 2021”.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بلاغ، “لعل مجريات المحاكمة، إلى حين تحرير هذه السطور، عرفت تماطلا من طرف المتهم ودفاعه لغايات وأسباب غير واضحة المعالم؛ وهو ما يجعل إستراتيجية دفاعهم متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء احترامها”.

وخلص البلاغ إلى أنه “لهذا، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بأسف شديد، تعمد المتهم ودفاعه المساس بحقوق الضحية في الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية؛ وذلك بتجنب التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء”.

الجمعية المغربية لحقوق الضحايا المحاكمة عن بعد عمر الراضي محكمة الاستئناف

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‫تعليقات الزوار

3
  • محمد
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 16:12

    السؤال هو كم دفعوا لهذه الجمعية لتشهد الزور في حق مواطن يفضح الاختلالات.

    21
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  • مواطن غيور1
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 16:15

    السلام عليكم
    هاته الجمعية ثم تأسيسها خصيصا للضغط على ملف الراضي ومن طرف التي تسمي نفسها “الضحية” ومحاميها، وهي بذالك تتدخل وتؤثر في ملف رائج في المحكمة.
    الراضي النيني بوعشرين طاوجني بوطعام الريسوني 1و2…… ملف واحد وأسماء مختلفة.
    الفاهم يفهم.

    17
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  • sarah
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 16:16

    Alors que le Syndicat national des journalistes marocains (SNPM) s’est placé dans les camp des victimaires.
    Quand on sait qui le dirige dans l’ombre …
    بينما وضعت النقابة الوطنية للصحفيين المغاربة نفسها في معسكرات الضحايا.
    عندما تعرف من يديرها في الظل .

    6
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