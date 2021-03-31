جمعية تجهز مقبرة سيدي حجاج بالماء والكهرباء

أقدمت جمعية التضامن للجالية يوم الثلاثاء بأولاد مراح على إعطاء انطلاقة الاستفادة من بئر بمقبرة سيدي حجاج أولاد مراح، دائرة ابن أحمد نواحي سطات، فضلا عن سقايات للماء الصالح للشرب خارج المقبرة لفائدة عابري السبيل، مع تزويد المكان بالإنارة العمومية، بقيمة 80 ألف درهم، بمساهمة من أعضاء الجمعية العاملين بالمهجر.

المهدي الكعيدي، رئيس جمعية التضامن للجالية بأولاد مراح، قال في تصريح لهسبريس إن “أعضاء الجمعية، استمرار في عملهم التطوعي، قاموا بإحداث بئر بجميع لوازمه المتمثلة في المضخة والخزان المائي وسقايات داخل المقبرة، إكراما للموتى وللمساعدة على دفنهم، فضلا عن سقايات أخرى خارج المقبرة لفائدة عابري السبيل، مع تركيب الأبواب الثلاثة للمقبرة وتزويدها بالإنارة العمومية”.

وأوضح المهدي أن تكلفة المشروع التطوعي الخيري والاجتماعي بلغت 80 ألف درهم، بمساهمة مباشرة من أعضاء جمعية التضامن للجالية، المتواجدين بكل من فرنسا وإيطاليا والسويد وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 91 في المائة، فضلا عن بعض المساهمات من أعضاء الجمعية والمتعاطفين معها من داخل المغرب، التي لم تتجاوز 9 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع.