جمعية تعلن توقف النقل المدرسي ببني شيكر

قالت جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية بني شيكر، ضواحي الناظور، إن الجمعية المكلفة بتسيير وتدبير أسطول حافلات النقل المدرسي ستضطر إلى إيقاف تقديم خدماته ابتداء من فاتح شهر أبريل المقبل.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ موجه إلى عموم التلميذات والتلاميذ الذين يتابعون دراستهم بكل من الثانوية الإعدادية بني شيكر والثانوية التأهيلية بني شيكر والثانوية الإعدادية القصبة فرخانة والثانوية التأهيلية فرخانة، أن القرار سالف الذكر جاء “نظرا لعدم التزام الجهة المانحة بتقديم المساهمة السنوية برسم سنة 2021”.