جمعية حقوق التلميذ تستنكر هدر الزمن المدرسي‎

لفتت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) انتباه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى الهدر الذي تعرض له الزمن المدرسي، بفعل تنظيم كل المباريات والامتحانات خلال فترات الدراسة في الأسدوس الأول.

واستحضرت الجمعية، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الوزارة، هذه المباريات، “إذ نظمت يوم الأربعاء 25 نونبر 2020 في مراكز تعطلت الدراسة فيها، وراقب تمرير اختباراتها أساتذة غابوا عن فصولهم، وساهم بعضهم في عملية التصحيح. وهناك من شارك في لجان الاختبارات الشفوية؛ أي أن من شارك في كل العمليات غاب عن قسمه مدة لا تقل عن 10 أيام”.

كما أجريت مباراة الولوج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، التي نظمت يومي السبت والأحد 28 و29 نونبر 2020، “في مراكز تعطلت الدراسة فيها، وراقب تمرير اختباراتها أساتذة غابوا عن فصولهم. ورغم تنظيم المباراة في نهاية الأسبوع، فالسبت يوم عمل في جميع المدارس، بما فيها المدارس الابتدائية التي كانت تعتمد الصيغة الأولى في الظروف العادية”، بتعبير الرسالة.

انضاف إلى هذا، وفق الرسالة ذاتها، “امتحان الكفاءة المهنية (الترقية الداخلية) الذي نظم يوم السبت 26 دجنبر 2020 في مراكز تعطلت فيها الدراسة أيضا، وراقب تمريرها أساتذة غابوا عن فصولهم من جديد”.

واعتبرت الجمعية أنه، من خلال ما سبق، “يلاحظ أن الوزارة غير مطلعة على تفاصيل الميدان؛ إذ يتم تنظيم المباريات والامتحانات دائما يوم السبت، ما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأفواج، حيث تستفيد أفواج بعينها من يومين فقط في ذلك الأسبوع مقابل ثلاثة أيام للأفواج الأخرى”.

وكان المكتب الوطني للجمعية قد طالب، في بيان سابق له بتاريخ 13 أكتوبر 2020، بإجراء المباريات في العطل، وتأجيل الدخول إلى مراكز التكوين إلى بداية السنة المقبلة.

وفي الوقت الذي كان يؤمل التفاعل الإيجابي مع هذه الملاحظات، تضيف رسالة الجمعية، “أصرت الوزارة على مواصلة هدر الزمن المدرسي في التعليم العمومي، بإصدار المذكرة رقم 9/ 21 المتعلقة بتنظيم مباراة الدخول إلى مركز التخطيط والتوجيه التربوي يوم 13 فبراير2021. وهو يوم سبت أيضا، وستتضرر الأفواج نفسها التي تضررت من مباراة التعاقد والترقية الداخلية”.

وزادت الرسالة أنه، بهذه المباراة، “تكون الوزارة قد حققت تكافؤ الفرص في هدر الزمن المدرسي بين جميع الأسلاك؛ تم هدر الزمن في السلكين الابتدائي والتأهيلي بسبب مباراة الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، وسيتم هدر الزمن في السلك الإعدادي بسبب مباراة ولوج مركز التخطيط والتوجيه التربوي. علما أن مباراة التعاقد والترقية الداخلية شهدت هدر الزمن المدرسي في جميع الأسلاك”.

ودعت الجمعية، في الأخير، وزير التربية الوطنية إلى “وقف النزيف وتنظيم مباراة ولوج مركز التخطيط والتوجيه التربوي أيام العطلة، مع التحاق الناجحين في بداية الموسم الدراسي المقبل”.