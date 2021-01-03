جمعية خيرية توضح ظروف نقل أغذية في آسفي

تفاعلا مع ما راج حول العثور على مواد غذائية مخصصة لدار المسنين أمام محل تجاري بحي اعزيب الدرعي بمدينة آسفي؛ أصدرت الجمعية الخيرية الإسلامية المعنية بالموضوع بيانا توضيحيا للرد على ما جرى تداوله حول الخبر.

وقالت الجمعية الخيرية الإسلامية إنها تابعت بأسف كبير حملة التشهير التي تعرض لها مدير مؤسسة دار المسنين وهو يزاول مهامه اليومية العادية، دون التأكد من حيثيات وملابسات الموضوع.

وأكدت الجمعية ذاتها “براءة ذمة المعني بالأمر ضد كل الاتهامات الباطلة التي طالته”، مشيرة إلى أن “السلع التي كانت بحوزته كانت موضوع محضر استبدال بتاريخ 29 دجنبر المنصرم، تحت إشراف الجمعية الخيرية ولجنة تدبير دار المسنين، قصد تفادي ضياعها وإتلافها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها، وهو 27 مارس 2021 كما هو مدون على حاويات الزيت”.

واستنكرت الجمعية الخيرية الإسلامية بكافة أعضائها ومستخدميها “التشهير الذي لحقها، في ظل المجهود اليومي الذي تبذله، وما تقدمه من خدمات يومية بشكل تطوعي ونكران الذات”، داعية كل الفعاليات المجتمعية، من جمعيات مدنية وحقوقية وإعلام، بعد تجاوز مرحلة الحجر الصحي، إلى “زيارة المؤسسة والتواصل مع كل أطرها، والوقوف عن كثب على ظروف وآليات عملها وعيش نزلائها”.