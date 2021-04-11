جمعية "عطاء بلا حدود" تصل إلى منطقة المحبس

نظمت جمعية عطاء بلا حدود عين أسردون بني ملال، بشراكة مع المنظمة المغربية لسفراء المواطنة والدفاع عن الثوابت والمقدسات الوطنية والمنتدى الوطني للتعبئة والتواصل بگلميم وبتنسيق مع السلطات، زيارة احتفالية وتضامنية إلى منطقة المحبس الحدودية مع الجزائر.

وجرى خلال هذه الزيارة، التي أخذت طابعا تضامنيا مع القوات المسلحة الملكية، توزيع مساعدات إحسانية بتنسيق مع السلطة المحلية على جميع أسر بئر 6 بالمحبس، تضمنت مواد غذائية أساسية خاصة بشهر رمضان الأبرك. كما أنجز ملعب للقرب لكرة القدم تحت اسم “ملعب عين أسردون”، بالقرب من مؤسسة تعليمية، سيكون متاحا لكل الفعاليات الرياضية المحلية وتلامذة المؤسسة على حد سواء.

وذكرت لطيفة غرابو، رئيسة جمعية عطاء بلا حدود عين أسردون بني ملال، أن هذه المبادرة، التي دامت أزيد من يومين، شهدت أيضا عملية تشجير ورسم جداريات بمجموعة مدارس ابن العقول الابتدائية بالمحبس وورشات ومعامل تربوية استهدفت كل الفئات المتمدرسة.

وأضافت الناشطة الجمعوية ذاتها أنه جرى، خلال هذه الزيارة، توزيع جوائز وهدايا لكل المتعلمين والمتعلمات وبذل رياضية للفريق المدرسي المكون من ذكور وإناث، مشيرة إلى أن الحفل التضامني انتهى بأمسية ترفيهية لفائدة المتعلمين وعدد من آباء وأولياء التلاميذ القاطنين بدوار بئر06 بالمحبس.

وبالمناسبة، أشادت غرابو بما وصفته بـ”الدور الفعال” لكل الفرقاء والمساهمين في المبادرة، خاصة السلطة المحلية التي سهرت على عمليات التسيير ووفرت ظروف العمل، بالإضافة إلى الساكنة التي غمرت المشاركين بكل أشكال المحبة والتضامن.