جمهورية هايتي تفتتح قنصلية في مدينة الداخلة

جمهورية هايتي تفتتح قنصلية في مدينة الداخلة
وزارة الشؤون الخارجية
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 11:43

افتتح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير جمهورية هايتي بكندا ألبرت أرتيس، اليوم الاثنين، مقر القنصلية العامة لهايتي في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية.

وكان بوريطة قد ترأس، نهاية الأسبوع الماضي، حفل تدشين سفارة جمهورية هايتي بالمغرب، رفقة وزير الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي، حيث تم خلاله التوقيع على اتفاقيتين.

وهم الاتفاق الأول خارطة طريق للتعاون للفترة 2021-2023؛ تشمل العديد من المجالات، بينما كان الاتفاق الثاني عبارة عن مذكرة تفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي تروم إرساء إطار للتعاون المستدام في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالي الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

الداخلة الصحراء المغربية بوريطة سفارة قنصلية هايتي

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‫تعليقات الزوار

4
  • سين
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    البحرين ستفتح كذلك قنصليتها بالعيون .والبوليخاريو سيفتح قبرا له قرب الجدار.تحياتي

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  • ali le vrai
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    يجب مكافأة اللشعب المغربي لصبره على ملف الصحراء و تضحيته
    عبر تسهيل التنقل و السكن هناك لقضاء العطلة بثمن رمزي
    مثلا رحلات جوية دخلية ب150 200 درهم
    إقامة TGV طنجة الكويرة و الرباط وجدة و توسيع القطار الجهوي بين المدن بثمن رمزي حتى يتحرك الأشخاص و العمال و رؤوس الأموال

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  • ملاحظ
    14 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    عادي جدا كل من افتتح قنصليته في إحدى المدن الصحراوية المغربية فهو معنا يعني يعترف لنا بذلك رغم ان التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجماع كل المغاربة وقرار لاهاي سبقوا هذا الاعتراف او ذاك بكثير لكن اليوم ستتضح كل المواقف وسنرى من دعمناهم في استرجاع استقلالهم ماديا ومعنويا ومن ساندناهم اكثر من 70 سنة ماذا سيفعلون؟

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  • مغربي
    14 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    تبارك الله ما شاء الله
    اللهم زد و بارك
    اللهم إحفظ بلدنا المغرب من كل شر و نجه من الفتن ما ظهر منها و ما بطن

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