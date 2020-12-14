جمهورية هايتي تفتتح قنصلية في مدينة الداخلة

افتتح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير جمهورية هايتي بكندا ألبرت أرتيس، اليوم الاثنين، مقر القنصلية العامة لهايتي في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية.

وكان بوريطة قد ترأس، نهاية الأسبوع الماضي، حفل تدشين سفارة جمهورية هايتي بالمغرب، رفقة وزير الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي، حيث تم خلاله التوقيع على اتفاقيتين.

وهم الاتفاق الأول خارطة طريق للتعاون للفترة 2021-2023؛ تشمل العديد من المجالات، بينما كان الاتفاق الثاني عبارة عن مذكرة تفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي تروم إرساء إطار للتعاون المستدام في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالي الدبلوماسية والعلاقات الدولية.