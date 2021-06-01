جنازة الصحافي خالد الجامعي

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‫تعليقات الزوار

4
  • منصف
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 20:26

    رحمه الله و اسكنه فسيح جناته اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وإن كان سيئا فتجاوز عن سيئاته

    4
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  • عمر
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 20:27

    رحمه الله و انا لله و انا اليه راجعون

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  • المجدوب
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 20:35

    رحم الله الفقيد و الاخ و المناضل و الوطني و الصحفي و الحقوقي خالد الجامعي ، تغمده الله برحمته الواسعة و عفوه الشامل، رجل من اعز الرجال و اشرف الرجال، رجل يرى فيه نفسه كل مواطن بسيط من خلال نضاله في سبيل المساواة و حقوق المواطن الضعيف ، عاش شريفاً و مات نظيفاً ، فهيهات ثم هيهات لمن ينام و في رقبته مظلمةٌ

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  • مواطنة
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 20:40

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته . كان الفقيد مثالا للصحفي الصادق المناصر للحق والعدل بعيدا عن المزايدات السياسوية.

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