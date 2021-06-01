جنازة الصحافي خالد الجامعي

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تعليقات الزوار4
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رحمه الله و اسكنه فسيح جناته اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وإن كان سيئا فتجاوز عن سيئاته
رحمه الله و انا لله و انا اليه راجعون
رحم الله الفقيد و الاخ و المناضل و الوطني و الصحفي و الحقوقي خالد الجامعي ، تغمده الله برحمته الواسعة و عفوه الشامل، رجل من اعز الرجال و اشرف الرجال، رجل يرى فيه نفسه كل مواطن بسيط من خلال نضاله في سبيل المساواة و حقوق المواطن الضعيف ، عاش شريفاً و مات نظيفاً ، فهيهات ثم هيهات لمن ينام و في رقبته مظلمةٌ
رحمه الله واسكنه فسيح جناته . كان الفقيد مثالا للصحفي الصادق المناصر للحق والعدل بعيدا عن المزايدات السياسوية.