جنازة الفنان حمادي عمور

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‫تعليقات الزوار

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  • مغربي من السويد
    السبت 15 ماي 2021 - 20:16

    الله يرحم ان الله وأن أليه راجعون. كان ممثلا في المستوى وكان وطني ومغربي قح . دخل في قلوب المغارب اجمعين المولودون في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
    الله يرحم

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  • نورالدين المعتدل
    السبت 15 ماي 2021 - 20:24

    رحمه الله واسكنه فسيح جنانه ،لأن الفن في مفهومه السليم والصاءب هو نضال من أجل الكرامة وتجسيد ما قد يخفى عن المنابر الإعلامية أو يعد من المحظورات أما في مفهومه السلبي فنجانا الله منه والعياذ بالله منه كالمسلسلات التركية والمكسيكية التي تدعو إلى افساد العلاقات المجتمعية شكلا ومضمونا وتفكيك الأسر والاخلاء بالحشمة والوقار والحياء باسم الحريات الفردية وتقليد الغرب الأعمى.

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  • كل نفس ذائقة الموت
    السبت 15 ماي 2021 - 20:31

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
    آمين والحمد لله رب العالمين

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