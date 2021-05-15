جنازة الفنان حمادي عمور

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تعليقات الزوار3
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الله يرحم ان الله وأن أليه راجعون. كان ممثلا في المستوى وكان وطني ومغربي قح . دخل في قلوب المغارب اجمعين المولودون في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
الله يرحم
رحمه الله واسكنه فسيح جنانه ،لأن الفن في مفهومه السليم والصاءب هو نضال من أجل الكرامة وتجسيد ما قد يخفى عن المنابر الإعلامية أو يعد من المحظورات أما في مفهومه السلبي فنجانا الله منه والعياذ بالله منه كالمسلسلات التركية والمكسيكية التي تدعو إلى افساد العلاقات المجتمعية شكلا ومضمونا وتفكيك الأسر والاخلاء بالحشمة والوقار والحياء باسم الحريات الفردية وتقليد الغرب الأعمى.
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
آمين والحمد لله رب العالمين