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تعليقات الزوار50
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من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تغمده الله بواسع رحمته وآثابه بجنته ورضوانه ..
اللسان يعجز عن التعبير… لنقل ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه راجعون
رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته .
إنا لله وإنا إليه راجعون.
في الحقيقة نحن شعب يفتقد للوعي.
لا يُعقَل أن لدينا حالات كورونا بالالاف و الموتى بالعشرات يوميا و الناس لا تأخذ إحتياطاتها.
كيف يُعقَل لهؤلاء بالمشي في هذا الإزدحام الرهيب؟!
الراحل كان يوصينا بأخذ الإحتياطات و التباعد…لكن بمجرد موته إكتشفنا أنّّ المغاربة يتفرجون و لا يستفيدون و لا يطبقون ما يُقال لهم.
ربما لو كان الراحل حيا و شاهد حُشودا تمشي في مثل هذه الجنازة لكان أول المنتقدين لهذا التهور.
أنا لست ضد المشي في الجنازة و لست ضد تعبير الناس عن حبهم للراحل لكن كنت أود أن يأخذ الناس إحتياطاتهم و أعتقد أن هناك العشرات ضمن هذا الحشد سوف يصابون بكورونا و الله اعلم.
رحم الله الفقيد و إرجوا ان نستفيد من كلامه عندما كان حيا و من موته لأنها رسالة الله جميعا فالموت يأتي بغتةً و يجب ان نكون دائما على إستعداد للرحيل
مايغيظ حقا هو كثرة الهواتف للتصوير! ماهو دورها في هذه اللحظة بالذات لا افهم؟؟!! الله يهدي ماخلق.انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
إنا لله وانا اليه راجعون .تعازينا لعائلته .الله يصبرهم .
يكفيك أيها الرجل الطيب هذا الحشد من المشيعين
رحمك الله وجعل مأواك الجنة
رحيلك عبرة لكل غافل
اللهم أحسن عاقبتنا واجمعنا جميعا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك
فعلا.لقد فقد المغرب ابنا بارا.محبوبا لدى الصغير والكبير.لذا فقد خلفت وفاته صدمة كبيرة لدى الشعب المغربي.لكن لا راد لقضاء الله وقدره.وانا لله.وإنا إليه راجعون.رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.والهم ذويه الصبر والسلوان.
البقاء لله و ان لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وتبته عند السؤال واجعل مثواه الجنة يارب وارزق أهله الصبر والسلوان
هذا الرجل الرائع تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته كسب حب وقلوب المغاربة الذين يعرفونه فقط من منبر اعلامي وبرامجه الهادفة وسيبقى حبه خالدا في قلوبنا جميعا الى أن نلقى ربنا،وهذا درس للذين تاجروا بالدين وكتموا على انفاس المغاربة بالشعارات الزائفة وهم يسمنون معاشاتهم و جيوبهم على حساب تقة الشعب الفقير الذي كان يترجى منهم الخير،واصبحوا اليوم في قلوب المغاربة من اسفل السافلين
Message du feu Salah Eddine Laghmari, qui nous a quitté mais a toujours conseillé à ses compatriotes de s'appliquer aux mesures phrygienne et de séparation. Et en ce moment d'adieu, on voit le contraire.
Que son âme repose en paix.
رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. كان رجلا وطنيا فعلا..
رحمة الله عليه.. لكن الغريب في الأمر أنه نادى لمدة شهور حتى بحت حنجرته بضرورة إرتداء الكمامة والتباعد، لكن عند وفاته لم يكرموه بما ظل يدافع عليه. صراحة يعجز اللسان عن التعليق على ما رأته العين من فوضى.
اللهم ارحم الفقيد وأدخله فسيح جناتك وألهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمه الله تعالى و أسكنه فسيح جناته.
شكرا لك على نصحك و مجهودك الذي قدمته خلال أزمة كورونا. دخلت قلوب كل المغاربة.
إنا لله و انا اليه راجعون.
تعازينا الحارة لكل أفراد عائلته.
ما هذا المنكر ، وما هذه البدع ، نساء يشيعن الجنازة ، بل الجنائز كما اصبحنا نرى ونشاهد في شتى ارجاء المملكة . لاينبغي ان نترك الحزن والاسى ينسيانا احكام الدين واحكام الشريعة وسنة النبي الكريم . خروج النسوة في الجنائز ومشيهن وراءها ورفعهن اصواتهن بالزغاريد وغيرها امر مخالف للدين وتعاليمه . اين المجلس العلمي الاعلى والمجالس المحلية ، واين العلماء والفقهاء
كفاءة صحفية عالية، بمستوى ثقافي عالي و لسان فصيح، رجل وسيم و أنيق و بنبرة صوة جميلة، عندما يتحدث بالفصحى كأنه يغرد.
يؤسفني أن كفاءة صحفية مثقفة كهذه، ضيعت سنوات ثمين من العمل في قناة الصرف الصحي 2M.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبِّر أهله وأحبابه.
رحم الله رجلا فرحت بهم الدنيا حين زينها، واستقبلته الأرض بالبشرى من الرحمن، نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر.
إنا لله وإنا إليه راجعون الله ارحموا او يوسع عليه (ونعم الرجل )
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لي واغفر للمسلمين جميعا، صلاح الدين أحبه الجميع و خصوصا بعدما زادت شهرته مع الوباء فكان حب الوطن جليا في كلامه و تعليقه، يا ريت بعض الصحفيين يتعضوا بالموت و يعلموا أن خيانة الوطن جريمة. # الصحراء مغربية أحب من أحب و كره من كره #القدس عاصمة فلسطين المحتلة
اللهم تغمده بواسع رحمتك واسكنه فسيح جنتك وارزق اهله الصبر والسلوان وليعلم الدين مشوا في جنازته انهم لم يحترموا وصاياه ونقضوا معاهداته .
وانا لله وانا اليه راجعون.
إنا لله و إنا إليه راجعون .
اللهم ارحمه وأكرم نزله.
المسلمون لا يضعون الميت في صندوق ثم دفنه، بل يلفونه في الأكفان ثم يضعونه مباشرة في القبر. اليهود والنصارى هم من يضعون موتاهم في صندوق، وهذا لا يجوز في الإسلام.
انا اعلم ان صلاح الدين رجل طيب وفوجئنا بوفاته الله يرحمه ويغفر له الذنوب ويدخله فسيح جنانه لكن هناك مبالغة في البكاء و الصياح لبعض الاشخاص لا يجوز ذلك لنفرض مات احد الاشخاص غير مشهور فقير مثلا متشرد مثلا هل سيقومون بالبكاء والصياح والعويل عليه ? اظن لا
السيد مات الله يرحمو، ولكن يخرج البشر بهده الاعداد الغفيرة وفي وسط النهار هدا يدل على ان الشعب يعيش الفراغ والبطالة وهدا اشد من الموت ولكن لا يفقهون.
رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جناته
السلام عليكم
رحم الله صلاح الدين الغماري رحمة واسعة وسائر موتى المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون
ابكيتنا يا صلاح فلا تحزنوا يا إعلامبين فالشهود في الدنيا هم شهود الآخرة كما يقال، تغمدك الله برحمته الواسعة ورزق اهلك وكل من يحبك الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وإنا اليه راجعون تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر والسلوان
رحمه الله تعالى وإني لأتحفظ على تصوير الميت في قبره ولا أقبل ذلك لنفسي
بسم الله الرحمان الرحيم
" كل نفس ذائقة الموت " نسال الله عز وجل في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة لعلها ساعة اجابة ان يرحم الفقيد الغالي والمحبوب صلاح الدين وان يبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وان يجازيه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا ، وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة كما ندعوا الله سبحانه ان يربط على قلب امه المكلومة و يرزقها وجميع اهله الصبر الجميل والثبات ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الله يرحمه برحمته ويصبر اهله
انا لله وانا اليه راجعون
لا حاجة للهيستيريا كي تعبروا عن الحزن . عادات البكاء والصراخ والنواح غير مفهومة ، يمكن ان تبكي بسرية ولن ينقص ذلك من قيمة شيء ان لم يزد .
ادا احب الله عبدا حبب فيه عباده ً نهاية النشرة ال اللقاءً ً
اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالماء والثلج والبرد. ادعوا له بالثبات عند سؤال الملكين يا اخوتي، و لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
ملاحظة : والله حتى عيب وحشومة دوك الهواتف اللي كيصورو اكتر مايترحموا على الميت ويتعظو بمصيبة الموت !!!
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك النعيم
لا إله إلا الله انا لله وانا اليه راجعون عوض تصوير الجنازة ماد سيفيدك فيديو الله يعفوا
اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ،
اللهم وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّار
انا لله و انا اليه راجعون
اخواني المغاربة، عندي سؤال يحيرني: كل مرة يتوفى شخص رجل، المرأة لا يحق لها حضور المقابر لتوديع زوجها او أخيها او اليها او ابنها. أليس لها الحق شرعا؟ و شكرا
الله يرحم ، انا شخصيا لم تكن تعجبني طريقته في تناول الاحداث ، كان صحفي متوسط الاداء ، لاكن الناس عزيزة عليهم الشعبوية ، ليس بطل قومي ولا هم يخزنون ، باركة من النفاق
مع الأسف لازال هناك أفراد اميون فرغم الارتفاع المجهول في عدد الاصابات نرى هذا الحشد الكبير لماذا السلطة لم تتدخل
رحم الله الفقيد
أين دور العلماء والفقهاء في احترام الميت
عزاؤنا واحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدموع سقطت من اعيني.
اللهم اغفر له ولنا.
الله يرحمك ويجعلك من أهل الجنة. إنا لله وانا له راجعون.
God bless you and make you one of the people of Paradise. I am God and to him we shall return. from usa to rabat to challa to rest sahara moroccan
رحم الله الفقيد والهم اهله الصبر والسلوان
الفقيد كان في برامجه يقوم بتوعية الناس عن هذا الوباء الخطير لكنه في جنازته لم يحترموا وصاياه ولم يطبقوا التباعد الاجتماعي ولا وضع الكمامات فلا تلوموا احدا ان فقدتم اعز الناس اليكم .
إنالله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ويجعل قبره روضة من رياض الجنة
اسال الله تعالى ان يرحم الفقيد وكافة موتى المسلمين ، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظ جميع هذه الحشود، لان الفيروس ليس بالامر الهين ولا مزحة، يا رب احفظهم واحفظنا وعاف كل مريض برحمتك يا ارحم الراحمين
ALLAH rahmou. juste sur son visage éblouissant c etait un homme juste .qu allah l accepte dans son paradis. mais son message sur le précaution du coronavirus n est pas respecté vu ces images .apres on s etonne que les chiffres des malades augmentent
لا نعرف مادا تخباء لنا الايام القادمة في خطف ارواح من نحبهم هده السنة اعطتنا تصورا لهده الحيات الفانية .من يكون امامنا اليوم ممكن ان لا تراه غدا .
ان لله وان اليه راجعون
الله يرحمك اصلاح يربي امين او يرحم خويا سمير او يرحم ولدين ديالنا او يرحمنا حنا او المسلميين جميعا يارب العالميين امين
لقد نجح الصحافي المعروف الغماري في أسر قلوب جميع المغاربة .. وهاهو يودعنا في أوج عطائه المهني .. لله ماأخذ و لله ماأعطى .. رحم الله حبيبنا الغماري الصحفي الاستثنائي و المتميز .. ان لله و ان اليه راجعون .. اللهم ادخله فسيح جنانك و ارزق اهله جميل الصبر و السلوان
رحة اللة عليك ياصلاح احببناك ولم نكترت لكورونا لنشيعك لدار البقاء المغاربة كلهم المهم فراقك لانك دخلت قلوبهم اللهم اجعل متواه الجنة
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته. مجرد ملاحظة : لماذا الأغلبية من المشيعين تحولوا إلى صحفيين و تجشموا عناء حمل هواتهم اعلى ما أمكنهم ذلك مصوبين عدسات كاميرات هواتفهم نحو النعش ونحو المشيعين الكل يصور الكل وكأن الأمر يتعلق بحفلة تصوير جماعي .انا استثني هنا طبعا الاعلاميين او الصحفيين فهذا دورهم ،نقل الحدث للمشاهدين.
لقد اصبح الوضع يستدعي بعض المراجعات في علاقتنا بالهاتف المحمول فبدلا من ان نمتلكه صار هو من يملكنا ويتحكم في سلوك الكثير منا،ليس فقط لانك تملك هاتفا يجب ان تشهره اين ما حللت .بعض الاحداث وبعض الأماكن لها رمزية خاصة،فالجنازة مثلا ليس حدثا اهكذا ممارسات والمقبرة ليست المكان الأمثل لرفع الهواتف بغية التصوير وانما الموقف يستدعي بدلا من ذلك تدبر الموت و رفع اكف الضراعة للعلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلحقنا به وهو راض عنا لم يكن ينقص البعض بالامس غير ان ينزلوا مع المرحوم القبر قصد تصوير ما بعد الموت آسف للإطالة ورحم الله صلاح الدين الغماري.