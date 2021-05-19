جهاز مغربي جديد يفرز عينات "كوفيد-19" السلبية

أعلنت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي (MAScIR) نجاحها في تصميم جهاز لفرز عينات “كوفيد-19” السلبية في وقت آني وبدون اللجوء إلى مواد كاشفة.

وذكرت المؤسسة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أنها اعتمدت في هذا الصدد على خبراتها التي تزيد عن عشر سنوات في تطوير أجهزة التحليل الإلكتروني الدقيق الذي يتم في وقت آني وبدون اللجوء إلى مواد كاشفة، بتطبيق تكنولوجيا الكشف بالأشعة تحت الحمراء، التي سبق أن حصلت بواسطتها على جوائز دولية.

وجرى تصميم هذا الجهاز من طرف مركز الأجهزة الذكية الرقمية والإلكترونيات الدقيقة التابع لمؤسسة MAScIR، الذي شرع منذ بداية أزمة كورونا في تطوير جهاز إلكتروني يعتمد على تقنية التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء، التي تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة، والتي جعلت من الممكن الكشف عن عدم وجود داء “كوفيد-19” في عينة من البلعوم الأنفي في أقل من 20 ثانية.

وأشارت المؤسسة ذاتها إلى أنه بمجرد تطوير هذا الجهاز بمركز أبحاث الإلكترونيات الدقيقة التابع لمؤسسة “مصير MAScIR”، بناءً على عينات مقدمة من طرف المستشفى العسكري بالرباط ومعهد باستور بالدار البيضاء، قامت بتسجيل براءة اختراعها خلال شهر شتنبر 2020.

بعدها قُدم الجهاز للمصادقة عليه من طرف مختبر البحث والتحليل الطبي التابع لقوات الدرك الملكي (LRAM)، الذي قيم أداءه وفقاً لمعيار NF EN ISO 15189: 2012. وقد شمل هذا التقييم 585 عينة، وكشف عن حساسية بنسبة 94 في المائة وخصوصية بنسبة 70 في المائة حسب تقرير التحقق والتقييم لجهاز “Rapid Covid-19 IR” الذي أنجزه خبراء LRAM.

ويعتبر النموذج الأول لجهاز فحص كوفيد-19 السريع “Rapid Covid-19 IR” جهازاً محمولاً صغير الحجم فعالاً يفي بجميع معايير الأداء اللازمة للكشف عن الأشخاص السلبيين بالنسبة لداء SARS-CoV-2 من خلال فحص العينات البيولوجية البلعومي.

وأكدت المؤسسة المغربية أن مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة أكدت، بعد فحص الملف التقني وتقرير تقييم مختبر البحث والتحليل الطبي التابع لقوات الدرك الملكي، أن هذا الجهاز يعد مميزاً لاستخدامه لهذا النوع من الفحوصات.

وذكر البلاغ أن جهاز فحص كوفيد-19 السريع Rapid Covid-19 IR تم تطويره بهدف إجراء فحوصات على نطاق واسع للمساعدة في زيادة قدرات الفحص الإجمالي ومواكبة دعم الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي.

ويتمتع هذا الجهاز، حسب المؤسسة، بالعديد من المزايا، بما في ذلك عدم اللجوء إلى استعمال المواد الكاشفة أو تحضير خاص من أجل القيام بعملية الفحص، وكذا ميزة الحصول على النتيجة في أقل من 20 ثانية.

جدير بالذكر أن مؤسسة “مصير MAScIR” عبارة مركز أبحاث تابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات UM6P، ويعد بمثابة مؤسسة تهدف إلى تعزيز وتنمية أقطاب البحث والتطوير العلمي في المغرب، لتلبية حاجيات البلاد في ميدان التقنيات المتقدمة، لاسيما في قطاع البيولوجيا الطبية.

وتتوفر المؤسسة على موارد بشرية مؤهلة وعلى أحدث المعدات المتطورة في ميدان التكنولوجيا الحديثة، وتمكنت حتى الآن من تسجيل ما يناهز 190 براءة اختراع ذات امتدادات على المستوى الإقليمي الإفريقي، ونشرت حوالي 700 مقالة علمية على صفحات مجلات ذات صيت عالمي، وتنفيذ أكثر من مائة مشروع.