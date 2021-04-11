جهة البيضاء تسجل 24 وفاة بكورونا في أسبوع

سجلت جهة الدار البيضاء سطات، خلال الفترة الممتدة بين 5 و11 أبريل الجاري، وفاة 24 شخصا بسبب الإصابة بفيروس “كوفيد 19″، متبوعة بجهة مراكش آسفي التي سجلت وفاة 6 أشخاص، لتأتي في المرتبة الثالثة كل من جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة الشرق بـ5 وفيات.

كما توفي خلال الفترة المذكورة 4 أشخاص بجهة فاس مكناس، و3 أشخاص بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وشخص واحد بكل من جهة سوس ماسة وجهة بني ملال خنيفرة وجهة الداخلة وادي الذهب، دون أن يتم تسجل أي حالة وفاة بكل من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة كلميم واد نون وجهة درعة تافيلالت.

وورد ضمن “نشرة كوفيد 19 اليومية”، الصادرة عن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض التابعة لوزارة الصحة، أن “عدد الحالات المؤكدة خلال الساعات الماضية بلغ 414 حالة، ليصل بذلك إجمالي الحالات إلى 502102 شخص، مع تسجيل 9 وفيات جديدة بلغ على إثرها إجمالي حالات الوفيات 8900 إلى حدود الساعة.

وفي الوقت الذي تعافى خلال الساعات الماضية 346 شخصا من الإصابة بالفيروس، سجلت المعطيات ذاتها 488361 متعافيا في المجمل؛ فيما بلغ عدد التحاليل الجديدة 8998 اختبارا، ليصل بذلك إجمالي التحاليل المنجزة إلى 5599177 اختبارا.

وجاء ضمن النشرة سالفة الذكر أن العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة بلغ 432 حالة؛ منها 305 حالات مؤكدة و127 حالة محتملة، مع تسجيل 218 حالة في إجمالي الحالات تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، منها 166 حالة مؤكدة و52 حالة محتملة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح المضاد لـ”كوفيد 19” بلغ، إلى حدود الساعة، 4471831 شخصا؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 4134740 مستفيدا.