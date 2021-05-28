جهود محاربة الحشرة القرمزية

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تعليقات الزوار6
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تلك الحشرة تباع، لاستخلاص اللون الاحمر، و هي تستعمل في المرتديلا والعديد من الاكل
عندما تصبح حبة الهندية ب 4 دراهم للواحدة ،فالله يمهل و لا يهمل
ما هي إلا مسرحيات نهايتها يعرفها الجميع …. طاب يومكم.
الصبار مسكين صابر وكيعاني في صمت من قلة المياة والقرمزية والبشرية كتعاني من كورونا وقلة الإنسانية عبر العالم الله اخلي لينا ملكنا اللي فكر فينا دوا فابور اما راه طايح اكثر من نايض الفتنة اشد من القتل
صراحة هذه الحشرة خطيرة جدا لأنها ابادت العديد من محاصيل الزراعية للصبار الذي يعرف به المغرب.
يجب المزيد من العمل والتعاون للقضاء عليها فلا يعقل معالجة محاصيل وترك أخرى، لأنه ماهو معالج اليوم قد يصاب بالعدوى غدا لا قدر الله.
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما فاءدة انك تعالج حقلك وجارك لا يعالج المحصول يعني كتكب الماء في الرملة اودي هذه سياسة اللوبيات للسيطرة على المحصول وبيعه باثمنة خيالية للخارج