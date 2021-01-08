جواز السفر المغربي يتيح دخول 64 بلدا دون حيازة تأشيرة مسبقة‎

تبوأ المغرب المرتبة التاسعة والسبعين عالمياً من أصل 110 دول في مؤشر “هينلي” لجوازات السفر لعام 2021، حيث يسمح جواز السفر المغربي بدخول 64 بلدا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، محرزاً بذلك تقدما طفيفا بالمقارنة مع الموسم المنصرم الذي نال فيه المرتبة الثمانين.

وتبرز التقارير السابقة المنشورة من لدن مؤسسة “هينلي آند بارتنرز”، المتخصصة في مجالات الإقامة والهجرة وتصنيف جوازات السفر، أن الرباط حلّت في المرتبة الثامنة والسبعين عام 2017، قبل أن تتراجع إلى المرتبة الثمانين خلال مواسم 2018 و2019 و2020.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة فواعل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بعدما حصدت المرتبة الـ16 عالمياً، حيث يسمح جواز السفر الإماراتي بولوج 173 دولة عبر العالم؛ فيما جاءت إسرائيل في المرتبة الـ23 عالميا، بالنظر إلى إتاحتها لإمكانية دخول 161 دولة دون التوفر على تأشيرة.

وبعدهما، تبوأت الكويت المرتبة الـ55 عالمياً، تبعا لعدد البلدان التي يسمح جواز السفر الكويتي بولوجها (96 دولة)، متبوعة بقطر التي نالت المرتبة الـ56 عالميا (95 دولة)، تليها البحرين التي وضعها المؤشر في المرتبة الـ64 عالميا برصيد بلدان يقدر بـ83 دولة، فعمان التي حصدت المرتبة الـ65 عالميا (80 دولة).

وتصدر جواز السفر الياباني التصنيف العالمي؛ ذلك أنه باستطاعة اليابانيين ولوج 191 دولة عبر العالم، ثم سنغافورة التي يسمح جواز سفرها بدخول 190 دولة، فألمانيا التي بإمكان مواطنيها زيارة 189 دولة في العالم، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشاطرت معها المرتبة نفسها (189 دولة).

ويرصدُ مؤشر “هينلي آند بارتنرز” جميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد البلدان التي يمكن لحامليها السفر إليها بدون تأشيرة، حيث يستند الترتيب سالف الذكر إلى بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، الذي يحتفظ بأكبر قاعدة بيانات في العالم وأكثرها شمولاً عن معلومات السفر.

كما يتم تعزيز المؤشر العالمي عن طريق إجراء بحوث داخلية مكثفة، مثلما تورد المؤسسة في موقعها الرسمي، اعتبارا لكون المؤشر يصدر منذ أكثر من 12 سنة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتعتمد العائلات على هذا التصنيف لاتخاذ قراراتها بشأن شؤون الهجرة والإقامة.