جواز السفر المغربي يتيح دخول 64 بلدا دون حيازة تأشيرة مسبقة‎

تبوأ المغرب المرتبة التاسعة والسبعين عالمياً من أصل 110 دول في مؤشر “هينلي” لجوازات السفر لعام 2021، حيث يسمح جواز السفر المغربي بدخول 64 بلدا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، محرزاً بذلك تقدما طفيفا بالمقارنة مع الموسم المنصرم الذي نال فيه المرتبة الثمانين.
وتبرز التقارير السابقة المنشورة من لدن مؤسسة “هينلي آند بارتنرز”، المتخصصة في مجالات الإقامة والهجرة وتصنيف جوازات السفر، أن الرباط حلّت في المرتبة الثامنة والسبعين عام 2017، قبل أن تتراجع إلى المرتبة الثمانين خلال مواسم 2018 و2019 و2020.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة فواعل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بعدما حصدت المرتبة الـ16 عالمياً، حيث يسمح جواز السفر الإماراتي بولوج 173 دولة عبر العالم؛ فيما جاءت إسرائيل في المرتبة الـ23 عالميا، بالنظر إلى إتاحتها لإمكانية دخول 161 دولة دون التوفر على تأشيرة.
وبعدهما، تبوأت الكويت المرتبة الـ55 عالمياً، تبعا لعدد البلدان التي يسمح جواز السفر الكويتي بولوجها (96 دولة)، متبوعة بقطر التي نالت المرتبة الـ56 عالميا (95 دولة)، تليها البحرين التي وضعها المؤشر في المرتبة الـ64 عالميا برصيد بلدان يقدر بـ83 دولة، فعمان التي حصدت المرتبة الـ65 عالميا (80 دولة).
وتصدر جواز السفر الياباني التصنيف العالمي؛ ذلك أنه باستطاعة اليابانيين ولوج 191 دولة عبر العالم، ثم سنغافورة التي يسمح جواز سفرها بدخول 190 دولة، فألمانيا التي بإمكان مواطنيها زيارة 189 دولة في العالم، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشاطرت معها المرتبة نفسها (189 دولة).
ويرصدُ مؤشر “هينلي آند بارتنرز” جميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد البلدان التي يمكن لحامليها السفر إليها بدون تأشيرة، حيث يستند الترتيب سالف الذكر إلى بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، الذي يحتفظ بأكبر قاعدة بيانات في العالم وأكثرها شمولاً عن معلومات السفر.
كما يتم تعزيز المؤشر العالمي عن طريق إجراء بحوث داخلية مكثفة، مثلما تورد المؤسسة في موقعها الرسمي، اعتبارا لكون المؤشر يصدر منذ أكثر من 12 سنة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتعتمد العائلات على هذا التصنيف لاتخاذ قراراتها بشأن شؤون الهجرة والإقامة.
الباسبور المغربي كانت عندو قيمة قبل فرض التأشيرات و قبل أن يصبح متاحا لكل من هب و دب، أما اليوم فلا يختلف عن بطاقة التعريف الوطنية في شيء.
ترتيب التاسع و السبعون متدني جدا، على المغرب ان يشتغل على ترقية الباسبور المغربي ام ان المسؤولين لا تهمهم مصلحة المواطن
الدول التي يستطيع الجواز المغربي الدخول لها بدون تأشيرة معظمها دول ينخرها الفقر وأغلبها دول من العالم الثالث
أحسن البقاء في المغرب.
ما هي هذه الدول 64 التي يمكن ولوجها بدون تأشيرة؟
الحمد لله اني احمل الجواز الا لماني و اوصي الشباب المغربي الهجرة الى المانيا،انا تنفرج منين تنشوف الطلبة المغاربيين تيجيوا المانيا …و الشباب العاطل اوجه له نداء : نوض قلب ليك على امراة في اكادير و في مراكش و في المدن السياحية و تزوج وأجي هنا …١٠٠٠ مرة خير من المغرب ( احسن بلد في العالم
شكون هاد الدول لي نمشيو ليها إفريقيا فيها 55 وداك العشرة لي بقاو كانظن افغانستان وبنكلاديش وشي ثمانية بحالهوم .. يجب العمل والعمل والتطور مين يتسالا الحريك الباسبور ديال المغرب غادي ديك للعالم بأكمله
الپاسپور لي مايقطعك البحر غيير قطع مو حسن
يحق للمغاربة دهب إلى 63 دولة في إفريقيا + الهند . ما عدة جنوب افريقيا وسبة أ و مليلية
الجواز السفر المغربي يصلح فقط لتأدية العمرة أو الحج،لا أقل ولا أكثر،مع اءقترانه بالملايين الضرورية لتاديتهما أما ماعدا ذلك فهو ضحك على الذقون.
celui qui a $$$$$ peut aller ou il veut
salem alikom, Oui pas faut ,Mais on va dire 60 pays d’Afrique et le reste en Asie au l’Amérique latine,
نعم يمكن دخول افريقيا بالجواز المغربي حيت القارة السمراء تتعدا 57 دولة انا في اسيا كذلك دخول من غير الفيزا انا دول الاتحاد الاوربي وامريكا الشمالية ابدا من الفيزا
لا باس من نشر اسماء الدول المتاحة بدون ” تاشيرة ” . ستكون بدون ادنى شك اقل شانا من المغرب بكثير.وبالتالي لا يفكر احد في التوجه اليها . وتكفي النماذج الآتية من بعضها والتي غزت المغرب وملأته بالمتسولين والمشردين .
هل المغرب من بين هذه الدول ههههه
جواز سفر مغربي رقم 1في العلم يمكن إستعمله في جميع أنحاء العالم بعدما تحرق
قوة جوازك تكمن في رصيدك البنكي أو كفاءتك المهنية. فأغنياء المغرب ونوابغه مرحب بهم في كل أنحاء العالم.
اخي المقيم في الديار الاميراكية بعدما حصل الاقامة الداءمة في امريكا اقترب من حصول علرى الجنسية لم يعد يستخدم في رحلاته الخارجية الا الجواز السفر الاميراكي يتيح له الدخول في كل الدول العالم تقريبا بسهولة حتى بدون مشاهدة وجهه فقط يكتفي اظهار الجواز يظهر عليه العلم امريكا زار دولة اليابان معروفين بالعنصرية ضد الاجانب لما شاهدو الجواز السفر الاميراكي ابتسموا له من بداية عاملوه متل الملك الجمارك مواظفي مطار مرة واحدة التي استخدم فيها الجواز السفر المغربي عندما سافر من المغرب الى امريكا الرحلة اولى لماذهب كانت الشرطة وجمارك المطار عابسين معه تخنزر فيه لما رجع المغرب الجواز السفر الاميراكي نفس الاشخاص بدؤا يبتسمون له رحبو بيه رغم انه نفس الشخص ترك الجواز السفر المغربي الاخضر تذاكر فقط على المرحلة عاش فيها في المغرب قالي تركت الجواز السفر المغربي اتذكر اني المغربي فين توحش البلد تجبده الجواز السفر المغربي لا ينفع في شيء متل نعناع الاخضر ديال اتاي
بحال هذ الشعب ماتيصلاحش ليه الباسبور كون غي حيداتو الدولة.
مايبقاش فيكوم الحال المغاربة راه الولايات المتحدة الأمريكية جات فالمرتبة 78 ههه ،الطنز واش البلد لي الشعب ديالو الدخل الفردي لليوم اقل من 3 دولار غادي اسافر،حنا باقي مدابزين غير معا الماء والضو والبوطا والدقيق …. اوزيد اوزيد اودي خليو داك الجمل راكد
مازال الخير ان شاء الله مع الإقلاع الاقتصادي في الشمال والجنوب المغربي مستقبلا سيصبح الجواز اقوى هي مسألة وقت
celui qui roule avec une range rover de 80 millions et le weekend sur une moto Harley Davidson de 35 millions et il habite dans Un appartement de 300 millions, ,,est ce qu,il va avoir des problemes pour avoir un visa
bien sur celui qui n,a pas les moyens va dire que le passport marocain ne vaut rien.
عادي جدا
نهار يولي الخل الفردي طالع تشوف كلشي تيجري موراك.
يمكنك دهب إلى 55 دولة في إفريقيا +الفرق المشاركة في البطولة الوطنية بركان طنجة أكادير الخ…. سلام عليكم
ضياعة لفلوس و لوراق فيه، ما فيه نفع قالك 64 دولة، الطنز هذا هههههههه ايوا بينهم لينا اسيدي نشوفو هاذ الدول على مزيناتها
هاذ 64 دولة هي التي تستحقها البعض فهم لا يحبون الذهاب إليها لأنها لاتقبل بحمقاتهم وألاعيبهم فسجون هذه الدول وقوانينها لاترحم بالمرة ،والمغرب بالمقارنة مع هذه الدول هو أوروبا. لدلك ترى المغربي يحب أوروبا فقط للإستناء بأي طريقة لأنه يظن المال معلق في الشجر وقطفه سهل.من أراد الذهاب إلى الغرب المتحضر فأنصحه أن يخرج كطالب علم معززا مكرما حتى يحصل على الماجستير أو دكتوراه لتشريف البلد ليس كمثل أولئك اللذين خرجوا بدون مستوى ثقافي أو حضاري و جمعوهم ليطردوهم لأن بهم خلل في الدماغ لسوء التربية.
كل تلك الدويلات المذكورة لا تساوي اي شيء … نحن نريد جواز سفر يمكننا من الدخول إلى دول مهمة مثل فرنسا او اسبانيا دون تأشيرة … مع كامل الاسف فان جواز السفر المغربي. لا قيمة له
أفضل جوازات السفر لعام 2020 هي:
1- اليابان (191 دولة)
2- سنغافورة (190)
3- كوريا الجنوبية وألمانيا (189)
4- إيطاليا وفنلندا (188)
5- إسبانيا، ولوكسمبرغ، والدنمارك (187)
6- السويد، وفرنسا (186)
7- سويسرا، البرتغال، هولندا، أيرلندا، النمسا (185)
8- الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النرويج، اليونان، بلجيكا (184)
9- نيوزيلندا، مالطة، الجمهورية التشيكية، كندا، أستراليا (183)
10- سلوفاكيا، وليتوانيا، وهنغاريا (181
لماذا المسؤولين المغاربة فاسدين ليس له حب الوطن نقص في الوطنية لا يخدمون ولايفكرون الا انفسهم فقك ضمتن جوازت السفر والجنسيات زوجاتهم يرسلهم الى الخارج ولادة الابناءهم لكي يحصلوا على الجنسية الاولادهم المدللين ولاد فشوش تراهم الوزراء والشخصيات كبار في الدولة يستعرون من حمل الجواز السفر المغربي مع ذلك يطلبون الابناء الشعب عدم حريك الافتخار جواز السفر المغربي لا ينفعهم في شيء لماذا لا يفرضون على اروبايستغلون الازمة الهجرة التي تعاني منها رفع ترتيب الجواز السفر المغربي تقديم اعفاءات على المغاربة من التاشيرة او تخفبف قيود عليها على اقل كما فعلت دولة تركيا اجبرت اروبا عليها بي اضافة 6 مليار اورو تاخذها تركيا مقابل حماية حدودها بينما المغرب خدتم العساس في الموقف متل الحراس الامن الخاص يتعرضون الاستغلال 2000 درهم مقابل 12 ساعة العمل في اليوم نفس ما تعامل بيه اروبا المغرب يحىس حدودها مقابل المبلغ مخجل 60 مليون اورو تذهب جيوب الفاسدين حشومة على حتى تقول الرقم لا يساوي الصفقة لاعب المغربي حكيم زياش
المغربي يحتاج الى التأشيرة لدخول السعودية، الامارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان، مصر و ممكن حتى لبنان و سوريا و العراق و على يقين حتى غزة و الضفة! و مواطني الشرق الاوسط يدخلون المغرب بدون باسبور فقط لانهم يظنون ان المغرب بلد عربي!!!!
هههههع
تركيا التي تعد احسن بكثير من جميع تلك الدول، ترحب بالمغاربة بدون تأشيرة!
ما هو موقف القومجيون العروبيون المغاربة الذين يعدون عرب مزورين من الدرجة الثالتة، بعد التوانسة؟!
هاد خوك رآه كبكدب عليك.
ما كينش جواز سفر امريكي بلا جنسية.
قول ليه يزير شوية.
بغيت نعرف واحد سؤال جواز السفر الاسراءلي مرتبة 23 يتيح حامله 161دولة بدون التاشيرة يعني تقريبا العالم كله هل الفلسطيني عندو الجنسية الاسراءلية لما يسافر خارج الدولة الاسراءيل هل يستخدم جواز السفر الاسراءلي ام فلسطيني ماهي الرتبة جواز الفلسطيني يتيح حامله دخول 161 دولة متل الاسراءلي هل يستطيع السفياني وجماعته مرتزقة فلسطين التجار القضية ينتقدون التطبيع مع الاسراءيل الاجابة على هذا سؤال المغرب يحمد الله قبلت دولة الاسراءيل العظمى متقدمة مزدهرة دير معه العلاقات دولة جواز سفرها مرتبة 78 ترفض قامة العلاقات دولة جواز سفرها 23 تجاوزت المغرب كل شيء التعليم الصحة الدخل الفردي البنية التحتية بالعكس الاسراءيل هي خاصها ترفض التطبيع مع المغرب ليس العكس الاسراءيل تواضعت مع المغرب قبلت اقامة العلاقات معه فقط بفضل الاخواننا اليهود المغاربة في الاسراءيل لم ينسوا لم يتنكروا البلد الاباءهم والاجدادهم الموقف الشجاع الملك محمد الخامس حماية اليهود المغاربة من هلتر والنازيين
انا احمل الجنسية الالمانية، بلا طعم او مذاق، لا يوجد احسن من المغرب، لي عندو خدما مزيانة يبقى فبلادو.
ماكاين ماخير من بلاد الانسان، ماكرهتش نرجع لبلادي، لكن سوف اعود ان شاءالله. الغربة مادوم اخوتي.
ها العار عطونا غير رخصة التنقل الإستثنائية،بغينا نسافروا غير داخل البلاد،والله العظيم حتى تقهرنا وعيينا
اخيك في امريكا في المطار لما ذهب بجواز مغربي ..اغلقت في وجهه ابواب المطار وفتشوه تفتيشا ليس له مثيل..واعتقل 15اليوم على ذمة التحقيق لانه مغربي..و بعدها حصل على الجنسية الامريكية..و لما كان في المطار فرحوا به واتت قوات المارينس لتحيته بالمطار..وكان سفير المغرب بنتظر وصوله ..وهو يحمل طبق من التمر والحليب….اما في طوكيو فقد عاملو اليابان اخوك كانه امبراطور الصين زارهم..لما عرفوا ان عربيا مغربيا اصبح ميريكانيا…كل هذا التوضيحات يكون ختامها ان اول سفر لاخيك كان بجواز مغربي …..واخوك مهما جنسيته فلونه عربي..ويبقى عربي..انشري هسبريس…
الباسبور هو وثيقة تثبت هوية حامله كإنسان ويستعمل عند مغادرة دولة معينة وعند دخول أخرى، والسفر يحتاج للمال والصحة، فما الفائدة إذا من جواز سفر يتيح لك إمكانية دخول جميع الدول دون أن تملك ثمن التنقل للمطار أو لا تستطيع حجز تذكرة الطائرة، هذا حديث المقاهي وحديث من لا شغل له. على العموم سنسافر جميعا عندما نموت ولن نحتاج لا إلى جواز أخضر ولا أحمر،
64 دولة غي ديال دول العالم الرابع أما الدول المتقدمة مكيناش فاللائحة هههههههههه
سلام: گالك باسبور المغرب دخلبيه 64 دولة بلافيزة . هاهوما مجموعين كاملين 64 سيرلهم عيل برجليك بلا باسبور بلا فيزا
بلا لكارط عيل في محطة ولادزيان.؟!؟
في اليوم الذي يصبح جواز سفر المغربي ان يصلك في انحاء العالم بدون تاشيرة، فاعلم ان بلدك اصبحت فيه الحياة والعيش الكريم وحقوق الانسان ووفرة الشغل والصحة و التعليم الجيد …. في هده الحالة ستفضل الجلوس في بلدك ولا تفكر ان تعيش مهاجرًا أبدًا .
الى صاحب التعليق افريقيا 55 دولة
افريقيا فقط 54 دولة لا تظف الكيان الوهمي عن جهل
الدول التي يسمح للمغرب بالدخول كلها دول فقيرة لا وزن لها . لو سمحت دول أمريكا الشمالية و أوروبا للمغاربة الدخول بدون تأشيرة لبفي جلالة الملك محمد السادس وحده في المغرب .