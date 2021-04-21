"جود للتنمية" تستغرب إقحامها في صراع سياسي

"جود للتنمية" تستغرب إقحامها في صراع سياسي
صورة: خاص
الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:21

أعلنت مؤسسة “جود للتنمية” أنها فوجئت بما وصفتها بـ”الادعاءات اللامسؤولة” لبعض الجهات السياسية التي “تضرب في العمق العمل الاجتماعي والجمعوي”، وذلك في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا، “وما أفرزته من تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية تتطلب تضافر مختلف الجهود لتخفيف وطأتها على فئات واسعة من المواطنين”.

وعبرت المؤسسة في بيان صحافي عن استغرابها محاولات إقحامها في صراع سياسي لا علاقة لها به، معلنة سعيها المتواصل، منذ نشأتها، إلى “مواكبة مئات الجمعيات المحلية، ذات الاهتمامات المتنوعة والمجالات الجغرافية المختلفة”.

كما شددت المؤسسة على مواصلة دعمها مئات المشاريع “التي تحملها جمعيات محلية تشتغل في مجالات متعددة، من بينها: دعم الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساندة الأسر التي تعاني الهشاشة، وتجهيز العالم القروي بالطرق والمسالك والأقسام ووسائل النقل والإطعام، وتنظيم الحملات الطبية وتجهيز المستوصفات والمراكز الصحية، وإحداث مراكز لدعم الرياضة والفن والثقافة، إلخ”.

كما توجهت المؤسسة، من خلال بيانها، بالشكر إلى مؤسسيها وداعميها “الذين يعملون على مواكبة الجمعية بشكل متواصل، من منطلق إيمانهم الشخصي بقيم التضامن والتكافل”، مؤكدة أن “كل أنشطتها الاجتماعية والمجهود التضامني النبيل الذي تقوم به ينسجم تماما مع الإطار القانوني والأخلاقي المتعارف عليه في المجال الجمعوي التضامني”.

كما أعربت المؤسسة عن عزمها مواصلة عملها التضامني بكل تجرد ومسؤولية “خدمة لأهدافها الاجتماعية ولقيم ديننا السمح الذي يوصي بالتآزر والتضامن”، معبرة في الآن ذاته عن انزعاجها الكبير من منطق الوصاية “الذي يحاول ممارسته البعض على جمعيات المجتمع المدني التي تملك من التجربة والنضج ما يجعلها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة”.

وختمت مؤسسة جود بيانها بالتأكيد على استعدادها للإجابة عن استفسارات الرأي العام الوطني بخصوص مختلف أنشطتها ومجالات اشتغالها، التي يمكن التعرف عليها من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة: http://www.fondationjoud.ma

أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

www.facebook.com/fondationjoud

www.instagram.com/fondationjoud

العمل التضامني العمل الجمعوي صراع سياسي مؤسسة جود للتنمية

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‫تعليقات الزوار

31
  • نجوى
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:31

    اي حاجة خاصكم تنتاقدوها دار الواحد الخير متخليوه بعدا هاد المؤسسة بان فيها الضو

    2
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  • amal
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:32

    مهم بعدا هوما فكروو فضعفاء وانتما اشنو قدمتو لينا في هاد الازمة

    1
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  • رشيد
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:32

    مؤسسة جود للتنمية واحد مؤسسة معروفة من شحال هادي و انا شخصيا تنعرفها

    1
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  • جمال
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:32

    كولينا شي مؤسسة بحال جود كتعاون الناس لمحتاجة.

    1
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  • مريم
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:33

    على الاقل لقينا الخير فهاد المؤسسة لملقيناه فالمسؤولين.

    2
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  • Mariam
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:33

    و دابا ماتديرو الخير ماتخليو اللي يديرو بااز. علاش الناس كتبقا مقابلة الناس كون كل واحد مديها فشغالو كون واهلي فين وصلنا

    0
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  • غزل
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:33

    مؤسسسة جود كاينة سنوات هادي وكتشتاغل فالعمل الجمعوي بسبها ساعدات بزاف دالناس وفكات العزلة على بزاف دالقرى

    0
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  • حمزة الروداني
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:34

    كيفما كان الحال مؤسسة جود كتعاون ناس المحتاجين و يجب تشجيعها على الاستمرار ماشي نضربو فيها

    0
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  • الهام
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:35

    هاد المؤسسة ماشي شوحد جديدة تبارك الاه خدامة هادي 5 د سنوات كتعاون الناس المحتاجين حمد لله

    0
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  • هشام
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:35

    على الاقل مؤسسة جود كتعاون الناس لي محتاجة و لي متفكرها حتى واحد

    0
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  • Halima
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:35

    مؤسسة كنعرفوها من شحال هادي تبارك الله عليهم مكلفين بكل ما هو أعمال اجتماعية و كيوقفو مع الناس.

    0
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  • حسن
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:35

    فين كاين المشكل الا هاد جود كتعاون الناس و لا المسكين فهاد لبلاد حتا واحد مايعاونو

    0
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  • Lamia
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:35

    مؤسسة جود كان ليهاا لفضل لكبير انني نكمل قرايتي صراحه عاوناتنا بزاف الله يخلف عليهم

    0
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  • ayoub
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:35

    مؤوسسة جود كينا مند 5سنوات بعدا هي كتدير الخير وكتعون الناس ياريت إكونو هاد المؤوسسات بكثرة

    0
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  • سارة
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:36

    صراحة مفهمتش انا هاذ الناس اشدخل جمعية خيرية استافد منها العديد من المغاربة لهاد التصفيات السياسية ؟

    0
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  • احمد
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:36

    غريب امر هاد الناس مبغاو حتى واحد ادير الخير مزال حيث الانتخابات و السياسة

    0
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  • سومية
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:36

    هاد المؤسسة جود من ديما كدير اعمال خيرية وكتعاون الضعفاء وهادشي عارفينو من سنين هادي الله اجازيهم بالخير

    0
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  • أحمد
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:37

    مرسسة جود مؤسسة تشتغل مع المواطنين البسيط و يجب تشجيعها على الاستمرار و تركها بعيدا على السياسة

    0
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  • Salma
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:37

    مؤسسة جود 5 سنين و هي كاينة و شخصيا متبعة الأعمال ديالها و الجمعية ديالي استفدت من عندهم مشكورة على هاد الخير اللي كدير

    0
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  • asma
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:37

    واش حتى لي كيدير الخير ماخليتوه بتساع اش بغينا لمن كتنتمي مهم عونات الدولة

    0
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  • سعيد
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:37

    مؤسسة جود قايمة بالدور ديالها فالتنمية المجالية فتنمية المجتمع المدني

    0
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  • Medo
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:37

    جمعية جود كاينة هادي 5 سنين هي كتعاون المغاربة و خاص نشجعو بحل هاد المؤسسات

    0
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  • Najla
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:38

    مؤسسة جود غنية عن التعريف فحنا عشنا معاها عدة تجارب و منها تجارب شخصية في كل مايتعلق بالمبادرات و أعمال الخير

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  • كمال
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:38

    حمد لله هاد المؤسسة كنتابعوها هادي سنين ماشي عاد بانت جديدة ا نا شخصيا ستفت فشحال من حاجة عندهم جزاهم الله خيرا

    0
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  • محمد
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:38

    مؤسسة جود ماشي غير البارح درت راه من شحال هاد و هي كاين و يجب تشجيعها حيت كتقوم بواحد العمل انساني كبير

    0
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  • احلام
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:38

    مؤسسة كتقوم بدور ديالها مند سنين وليس الان شحال من مرة عونو اسر ضعيفة بحتو شوية حشومة اقومو بدخل هده المؤسسة لكتشتغل سنين فهاد المجال فامور سياسية

    0
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  • امير
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:39

    الهضرة الخاوية بنادم مكيشفوش الجانب الاجابي ديما السلبية شحال من اعمال خيرية قامت بها جود سيرو تشوفو عاد هضرو

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  • Laila
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:39

    شخصيا كنفتخر بهاد المؤسسة اللي كتشتغل ضمن واحد النطاق اللي المغاربة فعلا محتاجين ليه، و كنزيد نشجعها على المبادرات الطيبة اللي كدير

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  • mohmed
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:39

    مؤوسسة جود الله إكثر من خيرها تعاونات مع د بزاف د الناس حنى مكيهمناش الانتهاء السياسي قولو لينا نتما اشنو دارتو لينا

    0
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  • سلوى
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:40

    مؤسسة جود استافدت منها انا و الناس ليمعايا في التعاونية ديالي مكنتش مكنتش عارفا تابعة لشي حزب ، على اي الله يكثر خيرهوم بحال هاد المؤسسات ليخاصينا في المغرب

    0
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  • عادل بن الباشا
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 15:40

    كلام مردود عليه و لا معنى له مادام ان هاد المؤسسة تدير الخير فالناس و هذا هو الأهم

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