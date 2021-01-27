جوفرين يباشر العمل ومكتب المغرب بإسرائيل جاهز

باشر سفير إسرائيل السابق لدى مصر دافيد جوفرين، ابتداء من أمس الثلاثاء، مهامه على رأس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط، دون إعلان افتتاح رسمي لمكتب الاتصال وما يرافق ذلك من تغطية إعلامية.
وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن المكتب افتتح رسمياً، وإن السفير دايفيد جوفرين باشر عمله فور وصوله لتعزيز العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وتتحدث تل أبيب عن شغل جوفرين منصب “القائم بالأعمال” في ممثلية إسرائيل بالرباط، في حين أن الاتفاق السابق كان يشير إلى إعادة تعيين مديري مكتبي الاتصال في الرباط وإسرائيل.
ورجحت مصادر هسبريس أن اختيار سفير إسرائيل السابق في مصر لشغل منصب “القائم بالأعمال” أو مدير مكتب الاتصال في الرباط هو إجراء يستبق قرب فتح سفارتين في الرباط وتل أبيب؛ ما يعني بقاء جوفرين لشغل منصب سفير إسرائيل، بالنظر إلى خبرته في تاريخ الحضارة الإسلامية وإجادته الحديث باللغة العربية.
ولم تُعلن الرباط بعدُ موعد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، لكن مصادر خاصة ذكرت أن مقر المكتب في تل أبيب بات جاهزاً وينتظر وصول مديره الجديد.
الخارجية مازال ملقاوش البروفيل المغربي المناسب و الذي يتحدث العبرية. المليون يهودي من اصل مغربي لي عايشين في دولة اسرائيل كلهوم سفراء فوق العادة للمملكة الشريفة ينقيو شي وحيحد من تماك غادي يتقام ناقص في الثمن و مردودية كبيرة غادي تكون عندو.
مرحبا بالاستاذ الكبير جوفرين في المغرب.
لا اهلا ولا مرحبا بقتلة الانبياء والمرسلين، رايت احرارا كثيرين فنانين وممثلين وكتاب وادباء ورياضيين حصلوا على جوائز ثمينة وميداليات قيمة لكنهم رفضوا تسلمها لان من سيسلمها لهم هو اسرائيلي يهودي مغضوب عليه من قبل الله تعالى، بل هناك من الاحرار جزاهم الله خيرا من لا يقبلون حتى بالسلام على اليهود الصهاينة.
أشهدك يا الله أني لست راض عن هذا وممتعض ومستنكر ولكني مغلوب على أمري.لن يذكر التاريخ بخير أبدا كل من وافق وبارك هذه المهزلة.
لا اهلا ولا سهلا بممثل قتلة اطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين ومحتلي ارضه ومصاصو دماء البشر وناشرو الفتن وكن على يقين ان هذا التمثيل لن يطول ويوما ما ستنتهي
للسفير كوفرين David Goffrin و مقاما طيبا
(جوفرين بالنسبة للمصريين اذ كان السفير ممثلا لبلاده في بلاد الفراعنة)
الفلسطينيون يناضلون من اجل حل الدولتين و وقعوا اتفاق اوسلو منذ القرن الماضي حيث يعترفون باسرائيل كدولة، لن نكون اكثر فلسطينية من الفلسطينيين انفسهم
و في جميع الاحوال قرار اقامة علاقات ديبلوماسية مع دول عضوة في الامم المتحدة قرار سيادي
الولاء للمملكة المغربية و لملكنا الهمام
Il faut renforcer nos relations avec l’ etat d’ Israel. Je souhaite que le Maroc rompre ses relations avec
le regime Algerien (dictatorial, expansioniste, assassin et Criminel)