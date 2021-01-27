جوفرين يباشر العمل ومكتب المغرب بإسرائيل جاهز

باشر سفير إسرائيل السابق لدى مصر دافيد جوفرين، ابتداء من أمس الثلاثاء، مهامه على رأس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط، دون إعلان افتتاح رسمي لمكتب الاتصال وما يرافق ذلك من تغطية إعلامية.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن المكتب افتتح رسمياً، وإن السفير دايفيد جوفرين باشر عمله فور وصوله لتعزيز العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

وتتحدث تل أبيب عن شغل جوفرين منصب “القائم بالأعمال” في ممثلية إسرائيل بالرباط، في حين أن الاتفاق السابق كان يشير إلى إعادة تعيين مديري مكتبي الاتصال في الرباط وإسرائيل.

ورجحت مصادر هسبريس أن اختيار سفير إسرائيل السابق في مصر لشغل منصب “القائم بالأعمال” أو مدير مكتب الاتصال في الرباط هو إجراء يستبق قرب فتح سفارتين في الرباط وتل أبيب؛ ما يعني بقاء جوفرين لشغل منصب سفير إسرائيل، بالنظر إلى خبرته في تاريخ الحضارة الإسلامية وإجادته الحديث باللغة العربية.

ولم تُعلن الرباط بعدُ موعد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، لكن مصادر خاصة ذكرت أن مقر المكتب في تل أبيب بات جاهزاً وينتظر وصول مديره الجديد.