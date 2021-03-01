"جوكوما" تطلق ساعتها الذكية W5 الجديدة

"جوكوما" تطلق ساعتها الذكية W5 الجديدة
صورة : د.ب.أ
الإثنين 1 مارس 2021 - 01:24

أطلقت شركة “جوكوما” (Gocomma) ساعتها الذكية W5 الجديدة بسعر يبلغ نحو 64 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية W5 الجديدة تعتمد على مكونات الهواتف الذكية مثل المعالج رباعي النوى A53 ووحدة معالجة الرسوميات Mali-T820.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي واحد جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة الداخلية سعة 8 جيجابايت حتى 32 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD.

وتتمتع الشاشة قياس 54ر1 بوصة بدقة وضوح 320 × 320 بكسل. وتدعم الساعة تقنيتي LTE و GPS، بالإضافة إلى WiFi 802.11 a / b / g / n والبلوتوث.

كما تتيح الساعة إمكانية تسجيل المسافة المقطوعة، مع إمكانية عرض عدد الخطوات. وتعتمد الساعة على الإصدار 0ر9 من Android كنظام تشغيل.

الساعة الذكية الشركة الصينية الهواتف الذكية شركة جوكوما

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