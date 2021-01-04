جونسون يعلن الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا
هسبريس - أ.ف.ب
الإثنين 4 يناير 2021 - 21:52
أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مساء الاثنين، فرض “إغلاق” جديد في مختلف أنحاء إنجلترا، بهدف الحد من تفشي فيروس “كورونا” المتحور الأسرع انتقالا.
وقال جونسون، في مداخلة متلفزة، إن الإغلاق الجديد، الذي يماثل في صرامته نظيره في الربيع الفائت، قد يستمر حتى منتصف فبراير المقبل، إذا سمحت الظروف بذلك.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
هاذو لي صنعو اللقاح وكيصدروه دايرين الحجر وخايفين من السلالة الجديدة وحنا البعض منا كيتشكى علاش هذ الحجر واخا غير جزئي اللهم الطف بنا شخصيا فقدنا واليدينا واقارب واصدقاء ومعارف اللهم ارحمهم واغفر لنا ولهم عافاكم الكمامة والتباعد قدر الامكان
صافي كملات العثماني غدا ايدير بحالهو غير وجدو راسكوم
على المغرب أخذ تدابير استباقية قبل دخول هذه الفصيلة للبلاد.. وبهذا نتجنب العديد من المشاكل.. حتى لا تفكر الحكومة في حجر صحي يفتك بالمواطن..
أالسلام عليكم المغريب الحمد الله كورونا امشات صافي اليوم 651 او اغد 40 حالة…… الحمدالله
هاد العطلة انتاع وزير الصحة غادي اتخلينا لاديدي لا حب الملوك.موحال واش يعطيونا شي لقاح هادو دابا.
اظن ان هدا القيروس لن يتوقف ابدا، لأنه يتغير بسرعة وبتغير المكان والزمان، وإلى حد الساعة لقد حصل فيه ثلاثة عشرة طفرة جديجة واخرها هده الطفرة الخطيرة جدا والتي تنتقل بسرعة فائقة وتشمل حتى الاطفال، حفظكم وحغطنا الله منها.
اللهم خفف عنا هذا البأس و هذا البلاء الذي حل بالارض قاطبة و شل الحركة فيها تقريبا بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ لدرجة حارت الدول الكبرى الصناعية في مواجهة و ايجاد الحل له – و ها نحن نرى بان حتى الامم الكبرى عجزت عن صد الفيروس سواء في امريكا او في اوربا او في اسيا.. و كل مرة تظهر سلالة منه هنا و هناك…و الغريب ان هذا الفيروس اللعين يضرب بسرعة و بشدة امم اوربا و لا سيما العرق الابيض و من المسنين و المصابين بامراض اخرى مثل الربو و القلب و تصلب الشرايين بل ان السلالة الجديدة تصيب حتى الاطفال عكس السلالة الاولى…و اليوم تعيش الدول الاوربية صعوبات اقتصادية و اجتماعية نتيجة شل الحركة الاقتصادية تماما كما في فرنسا حيث صار البلد يعتمد بشكل اكثر على القطاعات الخدماتية مثل النقل و السياحة و الفندقة و المطعمة و الثقافة…لنتخيل الشعب الفرنسي بلا مقاهي و بلا مطاعم و بلا انشطة ثقافية ترفيهية…انه الانتخار الجماعي، حقا لهذه الشعوب البيضاء الشغوفة بالحرية و العمل و الحياة الجملية و الانفتاح الاجتماعي و الخروج خارج البيت و ارتياد المقاهي و الحانات و المراقص و الفنادق و السياحة الى بقاع المعمور…