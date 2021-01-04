جونسون يعلن الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مساء الاثنين، فرض “إغلاق” جديد في مختلف أنحاء إنجلترا، بهدف الحد من تفشي فيروس “كورونا” المتحور الأسرع انتقالا.

وقال جونسون، في مداخلة متلفزة، إن الإغلاق الجديد، الذي يماثل في صرامته نظيره في الربيع الفائت، قد يستمر حتى منتصف فبراير المقبل، إذا سمحت الظروف بذلك.