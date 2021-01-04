جونسون يعلن الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا

جونسون يعلن الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 4 يناير 2021 - 21:52

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مساء الاثنين، فرض “إغلاق” جديد في مختلف أنحاء إنجلترا، بهدف الحد من تفشي فيروس “كورونا” المتحور الأسرع انتقالا.

وقال جونسون، في مداخلة متلفزة، إن الإغلاق الجديد، الذي يماثل في صرامته نظيره في الربيع الفائت، قد يستمر حتى منتصف فبراير المقبل، إذا سمحت الظروف بذلك.

إنجلترا بوريس جونسون فرض "إغلاق" فيروس كورونا المتحور

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‫تعليقات الزوار

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  • التوعية
    الإثنين 4 يناير 2021 - 22:16

    هاذو لي صنعو اللقاح وكيصدروه دايرين الحجر وخايفين من السلالة الجديدة وحنا البعض منا كيتشكى علاش هذ الحجر واخا غير جزئي اللهم الطف بنا شخصيا فقدنا واليدينا واقارب واصدقاء ومعارف اللهم ارحمهم واغفر لنا ولهم عافاكم الكمامة والتباعد قدر الامكان

    24
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  • باحمو
    الإثنين 4 يناير 2021 - 22:18

    صافي كملات العثماني غدا ايدير بحالهو غير وجدو راسكوم

    10
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  • محمد
    الإثنين 4 يناير 2021 - 22:20

    على المغرب أخذ تدابير استباقية قبل دخول هذه الفصيلة للبلاد.. وبهذا نتجنب العديد من المشاكل.. حتى لا تفكر الحكومة في حجر صحي يفتك بالمواطن..

    3
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  • Sahra 08
    الإثنين 4 يناير 2021 - 22:24

    أالسلام عليكم المغريب الحمد الله كورونا امشات صافي اليوم 651 او اغد 40 حالة…… الحمدالله

    -14
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  • الشريف
    الإثنين 4 يناير 2021 - 22:26

    هاد العطلة انتاع وزير الصحة غادي اتخلينا لاديدي لا حب الملوك.موحال واش يعطيونا شي لقاح هادو دابا.

    5
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  • طفرة رقم 13
    الإثنين 4 يناير 2021 - 22:41

    اظن ان هدا القيروس لن يتوقف ابدا، لأنه يتغير بسرعة وبتغير المكان والزمان، وإلى حد الساعة لقد حصل فيه ثلاثة عشرة طفرة جديجة واخرها هده الطفرة الخطيرة جدا والتي تنتقل بسرعة فائقة وتشمل حتى الاطفال، حفظكم وحغطنا الله منها.

    3
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  • الواسيني علال
    الإثنين 4 يناير 2021 - 22:45

    اللهم خفف عنا هذا البأس و هذا البلاء الذي حل بالارض قاطبة و شل الحركة فيها تقريبا بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ لدرجة حارت الدول الكبرى الصناعية في مواجهة و ايجاد الحل له – و ها نحن نرى بان حتى الامم الكبرى عجزت عن صد الفيروس سواء في امريكا او في اوربا او في اسيا.. و كل مرة تظهر سلالة منه هنا و هناك…و الغريب ان هذا الفيروس اللعين يضرب بسرعة و بشدة امم اوربا و لا سيما العرق الابيض و من المسنين و المصابين بامراض اخرى مثل الربو و القلب و تصلب الشرايين بل ان السلالة الجديدة تصيب حتى الاطفال عكس السلالة الاولى…و اليوم تعيش الدول الاوربية صعوبات اقتصادية و اجتماعية نتيجة شل الحركة الاقتصادية تماما كما في فرنسا حيث صار البلد يعتمد بشكل اكثر على القطاعات الخدماتية مثل النقل و السياحة و الفندقة و المطعمة و الثقافة…لنتخيل الشعب الفرنسي بلا مقاهي و بلا مطاعم و بلا انشطة ثقافية ترفيهية…انه الانتخار الجماعي، حقا لهذه الشعوب البيضاء الشغوفة بالحرية و العمل و الحياة الجملية و الانفتاح الاجتماعي و الخروج خارج البيت و ارتياد المقاهي و الحانات و المراقص و الفنادق و السياحة الى بقاع المعمور…

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