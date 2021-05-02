عبد الكريم جويطي يصدر "ثورة الأيام الأربعة"

عبد الكريم جويطي يصدر "ثورة الأيام الأربعة"
صورة: هسبريس
الأحد 2 ماي 2021 - 08:23

صدرت للأديب المغربي عبد الكريم جويطي رواية جديدة بعنوان “ثورة الأيام الأربعة”، وهي جزء أول من رباعية تصدر تباعا.

وقال جويطي إن كل جزء يمكن أن يقرأ كنص مكتف بذاته، فيما تدور أحداث الرواية بوادي ايرس في الجبل على علو 2400 مترا عن سطح البحر.

كما تدور أحداث الرواية في مساحة خمسة كيلومترات مربعة، في أربعة أيام عصيبة انعدمت فيها الخيارات، من هناك، في خضم ثورة مسلحة.

وكتب جويطي قبل الرباعية المرتقبة أعمالا عديدة أبرزها “المغاربة” و”ليل الشمس” و”زغاريد الموت” و”كتيبة الخراب”.

الكتابة الروائية ثورة الأيام الأربعة عبد الكريم جويطي

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