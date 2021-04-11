"جيجابايت" تطلق شاشة الألعاب Aorus FV43U الجديدة

أطلقت شركة جيجابايت الشاشة Aorus FV43U الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة Aorus FV43U الجديدة تأتي بقياس 43.4 بوصة وبدقة وضوح 4K (3840 × 2160 بيكسل)، بينما تبلغ درجة السطوع 1000 قنديلة/متر مربع.

ويبلغ معدل تحديث الصورة 144 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة 1 مللي ثانية مع دعم تقنية Adaptive Sync.

وتدعم شاشة الألعاب الجديدة تقنية VESA DisplayHDR1000 وتغطي نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 97%.

وأعلنت جيجابايت أن سعر الشاشة Aorus FV43U الجديدة يبلغ نحو 1500 دولار أمريكي.