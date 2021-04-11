"جيجابايت" تطلق شاشة الألعاب Aorus FV43U الجديدة

"جيجابايت" تطلق شاشة الألعاب Aorus FV43U الجديدة
صورة: د.ب.أ
الأحد 11 أبريل 2021 - 02:30

أطلقت شركة جيجابايت الشاشة Aorus FV43U الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة Aorus FV43U الجديدة تأتي بقياس 43.4 بوصة وبدقة وضوح 4K (3840 × 2160 بيكسل)، بينما تبلغ درجة السطوع 1000 قنديلة/متر مربع.

ويبلغ معدل تحديث الصورة 144 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة 1 مللي ثانية مع دعم تقنية Adaptive Sync.

وتدعم شاشة الألعاب الجديدة تقنية VESA DisplayHDR1000 وتغطي نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 97%.

وأعلنت جيجابايت أن سعر الشاشة Aorus FV43U الجديدة يبلغ نحو 1500 دولار أمريكي.

الشاشة Aorus FV43U تكنولوجيا شركة جيجابايت عشاق الألعاب

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
جمعية ضحايا الاعتداءات الجنسية
السبت 10 أبريل 2021 - 20:57 2

جمعية ضحايا الاعتداءات الجنسية

صوت وصورة
غرق في شاطئ الجديدة
السبت 10 أبريل 2021 - 19:16 6

غرق في شاطئ الجديدة

صوت وصورة
جماعة "لوطا" تنادي بالتنمية
السبت 10 أبريل 2021 - 17:41 6

جماعة "لوطا" تنادي بالتنمية

صوت وصورة
إقامات مارينا أبي رقراق
الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:13 9

إقامات مارينا أبي رقراق

صوت وصورة
تعزيز البنيات السياحية بتغازوت
الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:09 5

تعزيز البنيات السياحية بتغازوت

صوت وصورة
بوابة إلكترونية للتغطية الصحية
الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:57 2

بوابة إلكترونية للتغطية الصحية