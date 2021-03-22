جيد ينال الإشادة بعد تحكيم "الديربي البيضاوي"

جيد ينال الإشادة بعد تحكيم "الديربي البيضاوي"
صورة: هسبريس
الإثنين 22 مارس 2021 - 15:40

تلقى الحكم الدولي الشاب جلال جيد إشادة من أجهزة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومختلف المتتبعين للكرة الوطنية، بعد قيادة موفقة لمباراة “الديربي 129” بين الوداد والرجاء.

ونال جلال جيد إشادة كبيرة بعد المردود التحكيمي الجيد الذي أبان عنه خلال مختلف فترات المواجهة، إذ نجح في الفصل في مجمل الحالات التحكيمية التي عرفتها المباراة، كما ظهر بلياقة بدنية عالية طيلة دقائق اللقاء، مكنته من القرب من موقع حدوث الحالات التحكيمية.

ونجح جلال جيد في إخراج أول مباراة “ديربي بيضاوي” يقودها في مساره التحكيمي إلى بر الأمان، إذ أنهى المواجهة بدون أخطاء تحكيمية مؤثرة، بمساعدة من رفاقه مصطفى أكركاد ومحمد رباني، إضافة إلى الحكم الرابع سمير الكزاز، ورضوان جيد ولحسن أزكاو، في غرفة “الفار”.

التحكيم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الديربي 129 الوداد والرجاء جلال جيد

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