جي باور تجري تعديلات على بي إم دبليو M2 Competition

جي باور تجري تعديلات على بي إم دبليو M2 Competition
صورة: د.ب.أ
الأربعاء 5 ماي 2021 - 02:19

أجرت شركة جي باور تعديلات على سيارة بي إم دبليو M2 Competition الكوبيه لرفع معدلات أدائها.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن نسختها G2M Limited Edition المعدلة يقتصر انتاجها على 25 نسخة فقط، مشيرة إلى أنها قامت بزيادة قوة السيارة من 410 حصان/550 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 550 حصان/700 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الجديدة تتسارع السيارة المعدلة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.7 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 300 كلم/س.

وتتميز النسخة المعدلة من خلال التوقيعات الجذابة باسم النسخة والملصقات الداخلية والمقود المطعم بأسطح من ألياف الكربون مع العجلات المسبوكة.

التعديل السرعة سيارة بي إم دبليو شركة جي باور

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