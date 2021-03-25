"جي باور" ترفع معدلات أداء "بي إم دبليو" M2 CS

أجرت شركة جي باور تعديلات تقنية على سيارة بي إم دبليو M2 CS الكوبيه ثنائية الأبواب لزيادة معدلات الأداء لأربعة مستويات.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها أجرت تعديلات تقنية على محرك البنزين التربو المزدوج، وهو ما ساعد على زيادة قوته من 450 حصان/550 نيوتن متر إلى 500 حصان/650 نيوتن متر، وذلك في المرحلة الأولى.

وتصل المرحلة الثانية بالمحرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم سعة 0ر3 لتر إلى قوة 540 حصان/680 نيوتن متر، وتصل المرحلة الثالثة بالسيارة إلى قوة 570 حصان/720 نيوتن متر.

أما المرحلة الرباعة والأخيرة فتصل بنسخة جي باور G2M CS Bi-Turbo إلى قوة مقدارها 660 حصان/800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من التحسينات، التي تقدمها جي باور لجميع مستويات الأداء حسب الرغبة مثل أنابيب الشحن وفلاتر الهواء الرياضية، وحزمة (تبريد هواء الشحن- مبرد الماء)، والتحكم المعدل في ناقل الحركة، وزيادة الحد الأقصى للسرعة.

وتتميز السيارة المعدلة G2M CS Bi-Turbo من خلال العجلات المسبوكة، والتي تتوفر بألوان مختلفة بقياس 20 بوصة.