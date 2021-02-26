"جي باور" تضع بصمتها على "بي إم دبليو X6 M"

أجرت شركة جي باور تعديلات تقنية على السيارة بي إم دبليو X6 M لحقنها بقوة إضافية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها أجرت تعديلات على محرك السيارة بي إم دبليو بقوة 600 حصان/750 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، والذي يصل إلى 625 حصان في نسخة Competition. وأسفرت هذه التعديلات عن زيادة معدلات الأداء إلى 700 حصان/850 نيوتن متر في مستوى التعديل الأول.

وفي مستوى التعديل الثاني تصل القوة إلى 750 حصان/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وفي مستوى التعديل الثالث تزأر السيارة بقوة 800 حصان/950 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتميز السيارة المعدلة، التي تحمل الاسم GX6M ، من خلال الجنوط المسبوكة من الألومنيوم قياس 23 بوصة.