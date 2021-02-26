"جي باور" تضع بصمتها على "بي إم دبليو X6 M"

"جي باور" تضع بصمتها على "بي إم دبليو X6 M"
صورة: د.ب.أ
الجمعة 26 فبراير 2021 - 02:13

أجرت شركة جي باور تعديلات تقنية على السيارة بي إم دبليو X6 M لحقنها بقوة إضافية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها أجرت تعديلات على محرك السيارة بي إم دبليو بقوة 600 حصان/750 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، والذي يصل إلى 625 حصان في نسخة Competition. وأسفرت هذه التعديلات عن زيادة معدلات الأداء إلى 700 حصان/850 نيوتن متر في مستوى التعديل الأول.

وفي مستوى التعديل الثاني تصل القوة إلى 750 حصان/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وفي مستوى التعديل الثالث تزأر السيارة بقوة 800 حصان/950 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتميز السيارة المعدلة، التي تحمل الاسم GX6M ، من خلال الجنوط المسبوكة من الألومنيوم قياس 23 بوصة.

السيارة بي إم دبليو X6 M شركة جي باور محرك

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