حاتم عمور يستعد لطرح كليب أغنية "أحلى إبداع"

يستعد الفنان المغربي حاتم عمور لطرح كليب أحدث أغنياته التي تحمل عنوان “أحلى إبداع”، قريبا، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” وعدد من المنصات الرقمية والإذاعية.

ووفق بلاغ صحافي صادر بالمناسبة، فإن حاتم تعامل في هذه الأغنية مع عماد الأسعد على مستوى الكلمات، وألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي. أما كليب الأغنية، فقد تم تصوير مشاهده بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

وأضاف المصدر ذاته أن أغنية “أحلى إبداع” هي أغنية باللهجة العراقية، “وهي ثاني أغاني ألبوم بلا حدود لحاتم عمور لسنة 2021، الذي تضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم”.

يشار إلى أن “بلا عنوان” هو آخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، “وقد حقق نجاحا كبيرا واستطاع أن يكون حديثا مهما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث عقب طرحه، كما تصدر التريند على يوتيوب وحققت أغانيه أكثر من 250 مليون مشاهدة إجمالا، بالإضافة إلى حصوله على نسبة استماع كبيرة على المتاجر الإلكترونية الموسيقية وأثير الإذاعات الوطنية والعربية”، وفق البلاغ.