حادثة سير تنهي حياة شاب في نواحي سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن ثلاثينيا لقي مصرعه، الأحد، بفعل تعرضه لحادثة سير مميتة، إثر انزلاق سيارة كان يقودها على مستوى الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين المحمدية ومحاميد الغزلان في النفوذ الترابي لإقليم سطات.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الهالك “م-ط”، المزداد سنة 1984، سائق ينحدر من قصبة أولاد سعيد نواحي سطات، إذ كان على متن سيارة خفيفة متجها من سطات نحو مراكش، إلا أن انزلاق العربة واصطدامها بشجرة أدى إلى مصرعه في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات بسرية سطات، وممثل عن السلطة المحلية، وعناصر الوقاية المدنية بثكنة سطات، إلى مكان الحادثة، إذ قاموا بالمعاينة الضرورية، مع توجيه جثة الهالك صوب قسم الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني، من أجل المعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث المفتوح تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.