حادث سير خطير يخلّف قتيلا و6 مصابين بتنغير

لقي شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون بجروح، مساء السبت، إثر تعرضهم لحادثة سير مميتة نتيجة انقلاب حافلة لنقل العمال على مستوى مدخل مدينة تنغير.

وأفادت مصادر هسبريس من مكان الحادث بأن حافلة لنقل عمال الشركة المستغلة لمنجم الفضة بإيمضر انقلبت، ما أدى إلى وفاة أحد العمال في الحين، وجرح ستة آخرين نقلوا إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي بتنغير على متن سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية.

وأشرف مصطفى الطيب، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتنغير، على عملية استقبال المصابين، الذين تم إخضاعهم للفحوصات الطبية الضرورية مباشرة بعد ولوجهم المستشفى.

وقال الطيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “المستشفى الإقليمي بتنغير استقبل مساء اليوم ستة مصابين في حادثة سير، تم إخضاعهم جميعا للفحوصات الطبية الضرورية”.

وأضاف المسؤول نفسه أن “الفريق الطبي أخضع المصابين للفحوصات بجهاز السكانير للتأكد من عدم خطورة الإصابة”، مشيرا إلى أن “مصابين اثنين تعرضا لكسور تم توجيههما إلى ورزازات، فيما يتلقى الباقون العلاج محليا”.