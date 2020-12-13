حادث مروري يضع حدّا لحياة تلميذ بإقليم تنغير

لقي تلميذ مصرعه في حادثة سير خطيرة، وقعت بدوار إكرضان الواقع بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية إكنيون، في إقليم تنغير، وفق ما علم لدى مصدر أمني مسؤول.

وأفاد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن الهالك، وهو تلميذ يتابع دراسته في الثانوية الإعدادية عسو أو باسلام بمركز جماعة إكنيون، وُجد على قارعة الطريق الرابطة بين الدوار الذي يقطن به وبين مركز إكنيون، وهو في حالة خطيرة، نتيجة الإصابة التي تعرّض لها في هذه الحادثة المميتة.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية كان في طريقه إلى إكنيون لمتابعة مباراة في كرة القدم، قبل أن يتعرض للدهس من قبل سيارة خفيفة لاذ سائقها بالفرار، تاركا بالقرب من الضحية مرآة للسيارة سقطت بسبب قوة الاصطدام.

ونُقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بمدينة تنغير، وبعد وصوله بدقائق توفي نتيجة الإصابة الخطيرة التي تسببت له في نزيف داخلي، وفق مصادر طبية مطلعة، ليتم توجيه جثته إلى قسم الأموات بالمستشفى ذاته.

واستنفرت هذه الحادثة السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، حيث باشرت المصالح المختصة عملية البحث عن السيارة التي قد تكون وراء هذه الجريمة، قبل أن يتم العثور عليها صباح الأحد بالحي الصناعي بمدينة تنغير، حيث كان صاحبها يهم بإصلاح الأضرار التي تعرضت لها في هذه الحادثة.

ونُقل سائق السيارة إلى مركز الدرك الملكي من أجل الاستماع إلى في محضر رسمي، في انتظار قدوم والده الذي كان يقود السيارة أثناء وقوع الحادثة، من أجل الاستماع إليه أيضا في محضر رسمي، وتقديمه أمام النيابة العامة من أجل ارتكاب حادثة سير مميتة والفرار وعدم التبليغ.