حادث مميت في الطريق السيار

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

9
  • عمار بوفارس
    الخميس 18 فبراير 2021 - 13:27

    مشكلة الضباب و انعدام الرؤيا و ربما السرعة الغير الملائمة لحالة الجو. اللهم الرحم الموتى و عجل بشفاء الناجين.

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • البهلول
    الخميس 18 فبراير 2021 - 13:30

    اية القرأن هي تفسير هاذ الحاذثة
    كذلك نجزي ضالمين هاذا الكتاب لا يزيد ضاليمين إلا خسارا

    -97
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جواد
    الخميس 18 فبراير 2021 - 13:35

    مشاء الله على سلامتكم والله يجعل في قضاء اللطف

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالإله
    الخميس 18 فبراير 2021 - 13:42

    الله يرحم اللي مات وعلى سلامة البقية
    الواضح أن الشاحنة انزلقت وسط الطريق لكن الأسباب مجهولة
    كان على سائق الشاحنة تكون رد الفعل سريعة وينزل ويحط علامات التشوير باش البقية ينتابهو. اما إلا كان الانزلاق حديث أقل من دقيقة فالله غالب منعندو ميدير.

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • انعدام الإنسانية .
    الخميس 18 فبراير 2021 - 13:47

    السيد تيقول ليهم حاس بشي حاجة فرجلي وهما تيقولو ليه نوض سير بحالك ماعندك والو واش هادو أطباء ولا منجمين تيعلموا الغيب . الواجب يحتافضو به ويجريو ليه التحاليل لمدة أسبوع على الأقل قيل مايقول ليه سير الله يعاون. دروكا مسكين إلى مشا لمحلو وصبحات رجليه منفوخة يقلو ليه جبد يماهم ولا سير عند الحبار راه غا بعشرين درهم .

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الخميس 18 فبراير 2021 - 13:49

    الله يحد الباس. المعلق البهلول ياكما عميل جزائري

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • FENANE
    الخميس 18 فبراير 2021 - 13:51

    رحم الله المتوفين و لملم وعافى جرح المصابين ،في هذا المصاب الجلل والهم الله السائق اهله وذويه واقرباءه الصبر والسلوان وكل نفس ذائقة الموت وانا لله وانا اليه راجعون،حقيقة وفعلا وجب وضع علامات الانتباه عند دخول مدينة سطات و مدخل مدينة برشيد حيث هذا الخط الطرقي يكتنفه الضباب الكثير كثير من الحوادث حدتث على مستوى هذا الطريق ولكن التشوير و اشارات التخفيف من السرعة ليست كافية لتطويق الخط الطرقي فضحية تلو فضيحة به استهتار و عدم المبالات بحياة الركاب والمسافرين ،لا وقاية مدنية ولا درك ملكي منتشر بشكل كبير على هذا الخط الطرقي ،فماذا نقول عن إزالة الثلج والصقيع ،؟؟؟

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مروان
    الخميس 18 فبراير 2021 - 13:53

    هنيئا الناجين، عمر وحياة جديدة بانتظاركم، لترقد روح السائق بسلام، سائق الرموك وكلنا عليك الله.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • التازي
    الخميس 18 فبراير 2021 - 13:56

    سائق الحافلة لم يخفف من السرعة بالرغم من الضباب و يتحمل المسؤلية الجنائية.
    و الله العظيم رأيت حافلة تسير بسرعة أكثر من 100 كم س في وسط ضباب لا تستطيع رؤية أكثر من بضع أمتار.
    يجب إجراء فحوص السلامة العقلية على السائقين المهنيين.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حادث مميت في الطريق السيار
الخميس 18 فبراير 2021 - 13:14 9

حادث مميت في الطريق السيار

صوت وصورة
أكلة "بناشي الزيتون" بالبيضاء
الخميس 18 فبراير 2021 - 11:59 10

أكلة "بناشي الزيتون" بالبيضاء

صوت وصورة
طاكسيات تعلن الاستياء
الخميس 18 فبراير 2021 - 10:27 15

طاكسيات تعلن الاستياء

صوت وصورة
احتجاج أطر إدارية متدربة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 22:01 9

احتجاج أطر إدارية متدربة

صوت وصورة
تمدرس ذوي الإعاقة الحركية
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 20:24 1

تمدرس ذوي الإعاقة الحركية

صوت وصورة
منصة شباب الرحامنة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 18:30 1

منصة شباب الرحامنة