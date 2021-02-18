حادث مميت في الطريق السيار

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تعليقات الزوار9
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مهنيون يطالبون بتسريع تجديد أسطول الشاحنات
مشكلة الضباب و انعدام الرؤيا و ربما السرعة الغير الملائمة لحالة الجو. اللهم الرحم الموتى و عجل بشفاء الناجين.
اية القرأن هي تفسير هاذ الحاذثة
كذلك نجزي ضالمين هاذا الكتاب لا يزيد ضاليمين إلا خسارا
مشاء الله على سلامتكم والله يجعل في قضاء اللطف
الله يرحم اللي مات وعلى سلامة البقية
الواضح أن الشاحنة انزلقت وسط الطريق لكن الأسباب مجهولة
كان على سائق الشاحنة تكون رد الفعل سريعة وينزل ويحط علامات التشوير باش البقية ينتابهو. اما إلا كان الانزلاق حديث أقل من دقيقة فالله غالب منعندو ميدير.
السيد تيقول ليهم حاس بشي حاجة فرجلي وهما تيقولو ليه نوض سير بحالك ماعندك والو واش هادو أطباء ولا منجمين تيعلموا الغيب . الواجب يحتافضو به ويجريو ليه التحاليل لمدة أسبوع على الأقل قيل مايقول ليه سير الله يعاون. دروكا مسكين إلى مشا لمحلو وصبحات رجليه منفوخة يقلو ليه جبد يماهم ولا سير عند الحبار راه غا بعشرين درهم .
الله يحد الباس. المعلق البهلول ياكما عميل جزائري
رحم الله المتوفين و لملم وعافى جرح المصابين ،في هذا المصاب الجلل والهم الله السائق اهله وذويه واقرباءه الصبر والسلوان وكل نفس ذائقة الموت وانا لله وانا اليه راجعون،حقيقة وفعلا وجب وضع علامات الانتباه عند دخول مدينة سطات و مدخل مدينة برشيد حيث هذا الخط الطرقي يكتنفه الضباب الكثير كثير من الحوادث حدتث على مستوى هذا الطريق ولكن التشوير و اشارات التخفيف من السرعة ليست كافية لتطويق الخط الطرقي فضحية تلو فضيحة به استهتار و عدم المبالات بحياة الركاب والمسافرين ،لا وقاية مدنية ولا درك ملكي منتشر بشكل كبير على هذا الخط الطرقي ،فماذا نقول عن إزالة الثلج والصقيع ،؟؟؟
هنيئا الناجين، عمر وحياة جديدة بانتظاركم، لترقد روح السائق بسلام، سائق الرموك وكلنا عليك الله.
سائق الحافلة لم يخفف من السرعة بالرغم من الضباب و يتحمل المسؤلية الجنائية.
و الله العظيم رأيت حافلة تسير بسرعة أكثر من 100 كم س في وسط ضباب لا تستطيع رؤية أكثر من بضع أمتار.
يجب إجراء فحوص السلامة العقلية على السائقين المهنيين.