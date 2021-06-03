حارث يدخل دائرة اهتمام فياريال بتوصية إيمري

يدخل الدولي المغربي أمين حارث، لاعب نادي شالكه 04 الألماني لكرة القدم، دائرة اهتمام فياريال الإسباني، المتوج بلقب الدوري الأوروبي في نسخته الأخيرة، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن حارث بات من الأسماء التي يسعى أوناي إيمري، مدرب “الغواصات الصفراء”، إلى ضمها الموسم المقبل إلى تشكيلة بطل “اليوروبا ليغ”.

وكان اللاعب المغربي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى فياريال، خلال “المركاتو” الشتوي الماضي؛ غير أن بعض الجزئيات البسيطة تسببت في فشل الصفقة، قبل أن يجدد النادي الأصفر اهتمامه بالتعاقد مع “الأسد الأطلسي”، بعد أن غادر شالكه 04 منافسات “البوندسليغا” الموسم الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى اهتمام ناديين إيطاليين بحارث، وهما نابولي وأتلانتا بيرغامو، على الرغم من أن عقد اللاعب مستمر مع شالكه؛ غير أن الأخير من المنتظر أن يُسرح عددا من لاعبيه هذا الصيف، ضمنهم أمين حارث.

وحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة شالكه لن يكون بمقدورها صرف مستحقات اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة، من قبيل أمين حارث ومارك أوت وماتيا ناستاسيك، خاصة أن النادي سيلعب الموسم المقبل بالدرجة الثانية؛ وهو الأمر الذي اضطر الإدارة إلى منح هؤلاء اللاعبين الموافقة المبدئية للمغادرة.

وتراجعت القيمة المالية لحارث، الذي يمتد عقده مع شالكه إلى غاية صيف سنة 2024، من 30 مليون أورو في دجنبر 2015 إلى 12 مليون أورو فقط حاليا. كما تراجعت قيمته كثيرا مع العديد من زملائه اللاعبين في شالكه، بعد نزول الفريق إلى القسم الثاني.

يشار إلى أن أمين حارث يغيب عن المعسكر الحالي لـ”أسود الأطلس” بمركز محمد السادس بسلا، استعدادا لمباراتي غانا وبوركينا فاسو الوديتين.