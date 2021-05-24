حاسوب لوحي للاستخدامات الشاقة من باناسونيك

حاسوب لوحي للاستخدامات الشاقة من باناسونيك
صورة: د.ب.أ
الإثنين 24 ماي 2021 - 01:33

أطلقت شركة باناسونيك الحاسوب اللوحي Toughbook S1 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة؛ حيث إنه يتوافق مع المعيار MIL-STD-810H وفئات الحماية IP65 و IP67.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الجهاز الجديد يأتي بشاشة قياس 7 بوصة وبدقة وضوح 1280 × 800 بيكسل وتأتي، بينما تبلغ درجة السطوع 500 نيت.

وينبض بداخل الحاسوب المعالج Snapdragon 660 من كوالكوم، والذي يدعمه 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من ذاكرة تخزين eMMC الداخلية، والتي يمكن توسيعها حتى 64 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD. ويمكن طلب الجهاز اللوحي بدعم LTE.

وتم تزويد الجهاز بكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل في الخلف. ويحتوي الجهاز Toughbook S1 أيضا على منفذ USB من النوع Type C (مع دعم DisplayPort) وموصل إرساء وموصل USB اختياري من النوع Type A ومنفذ صوت.

ويمكن طلب الجهاز ببطارية سعة 3200 أو 5580 مللي أمبير ساعة، يفترض أن تدوم حتى 14 ساعة في التشغيل العادي.

الحاسوب اللوحي الحاسوب المعالج الكمبيوتر شركة باناسونيك

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