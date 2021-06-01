حافلات نقل المسافرين تحتفظ بـ"تسعيرة كورونا" وسط "صمت الحكومة"‬

رغم أن غالبية النّاقلات العمومية لم تعد تلتزم بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية، من تباعد وتفادي الاكتظاظ، إلا أنها مازالت تفرض على المواطنين تسعيرات كانت قد طبقتها في “زمن كورونا”، إذ لم تقم معظم شركات النقل العمومي بمراجعة أسعار التذاكر المطروحة في السّوق.
وخلافا لسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة التي قامت بمراجعة التسعيرات الموجهة إلى الزبائن فإن حافلات النقل العمومي مازالت تحتفظ بالعروض نفسها التي طرحتها خلال جائحة “كورونا”، حينما ألزمت الحكومة السائقين بخفض عدد الركاب مقابل الزيادة في ثمن التذكرة، وهو الأمر الذي أثار غضب مغاربة.
وترفض غالبية شركات النقل مراجعة تسعيرة التذاكر المقدمة للزبائن، خاصة أنها لم تعد تواجه اليوم مشاكل في ما يخص نسبة الامتلاء، بل يلاحظ اكتظاظ حافلاتها في بعض الأحيان، إذ تتجاوز بعضها العدد المسموح به قانونيا لنقل الركاب، بينما تغيب المراقبة، لاسيما على مستوى المحطات الطرقية.
وفرضت وزارة النقل والتجهيز شروطاً صارمة على أرباب الحافلات، ودعت مهنيي القطاع إلى اتباعها في إطار التدابير الصحية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، وألزمتهم بمراقبة يومية للمستخدمين، وتزويدهم بالكمامات والمطهرات الكحولية، إلى جانب تثبيت حواجز شفافة واقية لمقعد السائق، ومنع الجلوس خلفه مباشرة وبجانبه.
كما أوصت الوزارة بضرورة القيام بعمليات التنظيف والتطهير المتكرر للحافلات قبل وبعد كل عملية نقل، والتأكد من التخلص من النفايات، كالقفازات والكمامات، يوميا في أكياس مانعة للتسرب، لكن الملاحظ اليوم غياب هذه الإجراءات الاحترازية داخل الحافلات، التي مازالت تصرّ على الاحتفاظ بالتسعيرة “المرتفعة”.
ويشير رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، إلى أنّ “هناك خرقا قانونيا واضحا في ما يخص نقل المواطنين بتسعيرات كورونا”، وزاد: “ليس هناك قانون منظم للقطاع يفرض زيادة معينة في تسعيرات النقل، سياق كورونا والتدابير الاحترازية هي التي دفعت إلى إقرار هذه الزيادة، ومع تراجع الوباء وعدم الاشتغال بالإجراءات وجب إسقاط هذه الزيادة”.
وأبرز الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يجب أن يكون هناك قانون منظم للقطاع يمر أولا في البرلمان ومجلس المنافسة”، مبرزا أن “هناك استغلالا للمواطنين الذين يستقلون الحافلات، إذ يتم أداء تسعيرة كورونا رغم أن الحافلة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية”.
وأضاف المتحدث أنه سيراسل وزارة النقل من أجل إعادة النظر في التسعيرات المقدمة للمواطنين، موردا أن “الزيادة وصلت في بعض الأحيان إلى حوالي 100%”.
رغم انقضاء جميع الاجراءات الاحترازية وانتهاء التهويل الدي رافق بداية كورونا وانتهاء التزام المواطنين والاطباء وحتى رجال الشرطة لم يعودو يضعون الكمامة لا زالت الاتمنة مرتفعة بعض المقاهي زادو فالتمن النقل حدت ولا حرج انا جيت من تازة لقاس 120 كلمتر ب70 درهم فطاكسي
زمن المحن و الكوارث و المجاعات هو الزمن الذي تسمن فيه الكلاب .
نعم ، سائقوا الناقلات و سيارات الأجرة أشد فتكا بالمواطن من كل الوحوش الضارية .
يجب على الدولة في إطار المشروع التنموي أن تقضي على الريع بكل أنواعه و تفتح المجال للمستثمرين للدخول إلى قطاع النقل و المواصلات بدل ترك المواطن فريسة لهؤلاء الوحوش البشرية التي لا تعرف للرحة معنى .
سافرت اليوم من بني ملال تجاه الدار البيضاء والحافلة ممتلئة عن آخرها وبثمن 100 درهم للمقعد الواحد بدون مناقشة وبدون تدابير احترازية مع العلم ان الثمن قبل الجائحة كان ما بين 50 و 60 درهم للمقعد. نرجو من الحكومة والسلطات المختصة ان تتدخل فورا لوقف هذا النزيف من جيوب المواطنين. وشكرا هسبريس على هذه الالتفاتة.
السلام
اولا يجب على المواطن ان لا يؤدي إلا سعر المعترف به سابقا و لو كلف الامر الدهاب الى مخفر الشرطة
تانيا يجب على الحكومة فرض وصايتها على القطاع
تالتا يجب على اصحاب الحافلات الجاشعين و الطماعين.الرجوع الى التعريفة الأصلية.يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه و سحب الرخص و رخصة التقة لكل من قام بغرض تسعيرة مخالفة للقوانين و القرارات الجاري بها العمل و اناشد الشرطة و الدرك لتفعيل مسطرة الاستماع في كل شكاية او تعرض من طرف الركاب و شكرا.
بصىراحة مافهمت والو انا كندير لانفيط كل نهاية الاسبوع و كنلاحظ ان التسعيرة باق غالية نفس الثمن ديال كورونا فين هوما المسؤولين و حماية المستهلك كنطالب الدولة بالتدخل باش تحمينا كمستهلك .اصحاب الحافلات فارضيم علينا الثمن لي بغاو .فحال هذ المواقف كتبان الهيبة ديال الدولة بفرض القانون و احترام التسعيرة الاصلية .اطلب تدخل المسؤولين رجاء رجاء رجاء لحماية الميتهلك
لماذا الإنسان المغربي يحب سرقة أخيه المغربي الفقير؟؟؟
أصحاب الحافلات رغم ضعف خدماتهم كيشفروو عباد الله كل عام وخصوصا أيام الأعياد.. متى تتدخل الدولة بقوانين صارمة لمن الشطط؟؟
انا تزادت عليا فالكار من صفرو لرباط 30 درهم. كنت تنخلص 70 درهم دب 100 درهم ؤ الكار تيمشي عامر. والله حتى حشومة هاد الشي المشكلة تتقطع من القامرة ؤ من الكيشي ب 100 درهم . يعني معرفنا شكون تيكل رزقنا حرام. ؤ كلشي ساكت . تتهضر تيقول ليك هبط . دعينكم لله هو لي اينتقم منكم
في ظل تعتم تام من طرف وزارة النقل فان أصحاب الطاكسيات البيضاء خارج المدن وكذا اصحاب الحافلات للنقل بين المدن مازالوا يفرضون على الزبناء اداء تذكرة السفر على اساس أن أزمة كورونا ماتزال قائمة كما كانت في الأول رغم أن الحكومة قامت بتخفيف التدابير الاحترازية وحددت نسبة الملئ بالنسبة لأصحاب النقل ولهذا نطلب من الوزارة الوصية ان تلزم اصحاب النقل بوضع لائحة الأسعار وان تتخذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين و بالتالي رد الاعتباى للمواطن.