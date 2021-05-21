حالة استنفار قصوى تطبع مغامرة اقتحام سياج مدينة مليلية المحتلة

عاشت المنطقة الحدودية الفاصلة بين مدينة مليلية المحتلة وباقي التراب الوطني، الليلة الماضية، حالة استنفار قصوى بعد إقدام المئات من الأشخاص على اقتحام السياج الحدودي في محاولة للوصول إلى داخل الثغر الخاضع للسيادة الإسبانية.
وتواجد في مناطق باريو تشينو (الحي الصيني) وماريواري وفرخانة التابعة لإقليم الناظور، لمدة طويلة من يوم أمس، عدد من الشباب الذين ظلوا منتظرين حلول الظلام للقفز فوق السياج الحدودي.
وتمكن 30 شخصا في الحصيلة النهائية، حسب وسائل إعلام إسبانية، من اقتحام السياج والوصول إلى داخل المدينة؛ فيما استنفرت السلطات الإسبانية مختلف أجهزتها، ومنها عناصر الجيش، لمنع تدفق المهاجرين طيلة الليل والساعات الأولى من صباح اليوم.
وفي وقت لاحق، تدخلت عناصر القوات المساعدة، من الجانب المغربي، لثني الأعداد الغفيرة للمهاجرين المرابطين بالمناطق سالفة الذكر، ليدخل هؤلاء في مواجهة مع القوات المساعدة عبر الرشق بالحجارة.
وقالت الحكومة المحلية لمليلية، حسب ما أورده الإعلام الإسباني، إن 30 شخصا الذين تمكنوا من دخول المدينة كلهم مغاربة وفي السن القانوني، وكلهم دخلوا عبر اقتحام السياج الحدودي في مناطق قريبة من فرخانة.
وأضافت أن هؤلاء المهاجرين ستتم إعادتهم جميعا إلى بلادهم بمجرد اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة، طالما أنهم ليسوا في السن القانوني للحماية الدولية.
وأبرزت حكومة مليلية أن القوات والأجهزة الأمنية سجلت 6 محاولات للدخول عبر السياج الحدودي ما بين الساعة الـ10 مساء من يوم الخميس إلى حدود حوالي الرابعة صباحا من يوم الجمعة، تم إجهاض أربع محاولات منها بعد تدخل الحرس المدني وشرطة مليلية وجهاز مكافحة التسلل.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر هسبريس بأن العناصر الأمنية شددت المراقبة على ركاب سيارات الأجرة الكبيرة والحافلات المتنقلة على مستوى خطوط الناظور وبني أنصار و”باريو تشينو” وفرخانة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في سياق إجراءات أمنية مسبقة، لمنع تكرار سيناريو الليلة الماضية.
مع الأسف، مثل هاته الأزمات تفضح الأنظمة و الحكومات، حكومة مغربية فاشلة ، ديبلوماسية مازالت في مستوى الهواة ، التضحية بالشعب من أجل الظغط على إسبانيا. سبحان الله ولاد الشعب قالوا كلشي، والله العظيم إلا حشمت ف بلاصة المسؤولين المغاربة. يا ربي سهل علينا يارب.
اذا لم نحرر ارضنا اليوم و في هاذا الوقت بالتحديد فمتى إذًا سيكون ذلك.
هم دخلوها يوم كنا ضعفاء و اليوم هم الضعفاء فتوكلو على على الله و حررو ارضكم فهم يعرفون حق المعرفة من هم اصحاب الارض.
المرجو الانتباه، و تسمية الأسماء بمسمياتها،
1-الثغر محتل و لا علاقة للخضع السيادي بالموضوع،
2-ليس محاولة اقتحام، بل يتعلق الامر بمحاولة الولوج الى جزء من التراب الوطني
3- اخيرا. انصح بعدم استعمال مصطلح “مهاجر ” ، لان الهجرة تعني تقنيا مغادرة التراب الوطني، في حين ان الاشخاص المعنيون مازالت اقدامهم تطأ الجزء المغربي المحتل
حنا مابغيناش غير سبتة و مليلية، بغينا نظمو موازين ف قصر الحمراء، تحياتي
….. المهاجرين السريين الراغبين في الحلم الأوروبي أدكياء… استغلوا في التوتر السياسي بين المغرب وإسبانيا ونزلوا بجحافلهم على ثغري سبتة و مليلية
هيا يا مغاربة فالنرى جيشهم ما هو فاعل. فالنغرقهم بشرا.
بعيدا عن العاطفة، يجب أن نعترف بأن أغلب الحراكة لا يهاجرون من أجل البحث عن عمل. بل هدفهم هو فقط الإستفادة من التعويضات التي تمنحها إسبانيا. و من لم يتمكنوا من الحصول على هذه التعويضات فإنهم يعيشون كالكلاب على الصدقات و السعاية و السرقات و يبيتون تحت الجسور و في الحدائق العمومية. منذ سنوات أذهب إلى إسبانيا و ألتقي بهؤلاء الفاشلين الذين يعيثون فسادا هناك. أغلبهم يريدون العودة إلى وطنهم و لكنهم لا يجرؤون حتى لا يصبحوا أضحوكة في حيهم لأنهم فشلوا في هجرتهم.
يقال بأن المغرب له تاريخ كبير إثنة عشر قرنا من الزمان ويفتخر به من هو عياش،المشكل والأهم ماذا أعطى هذا التاريخ العظيم للشعب المغربي هل أعطى له العيش الكريم والشغل والصحة والتعليم والعدالة مثل باقي الدول؟ لا ثم لا بل أعطى له سوى القفف والصدقات والفقر المدقع ويفتخر. بكل صراحة المغرب دولة صغيرة تريد ان تلعب الند لند مع الكبار ونتيجة تهوره وخيمة مع الأوربيين الذين أتفقوا معه من قبل للصيد في جنوبه أما الٱن قد ينقلبوا على ذلك
الكل يريد الخروج من المغرب طبيعي .لا مستقبل لا حاضر…بلا مانكدبو ع راسنا ..ودوله مشغوله بفلسطين نساو انه فلسطينيين اغلبهم عايشين حسن منا…ين هو النموذج التنموي لي فرعتولنا راسنا به..ىالفقير يزيد فقرا والغني . انه المغرب فلا تستغرب
لظروف إنسانية، لايمكن للمغرب أن يقف سدا منيعا أمام آلاف المهاجرين الأفارقة العابرين لأراضيه في اتجاه إسبانيا…!!!
أوروبا و”الحارس” غير الموثوق..
ماتصرفه إسبانيا وأوربا سنويا على الحارس المغربي، غير الموثوق، يكفي لتشييد جدار وقائي ضد أمواج المهاجرين، سياسة الجدران المنيعة، هي حارس حقيقي وقوي وموثوق به، ولن يقوم هذا الحائط بابتزاز إسبانيا وأوروبا بعد بنائه.
على أوروبا التفكير في حل يقطع مع زمن الإبتزاز المغربي، وأوراق القارة في هذا المضمار أكبر وأكثر من أوراق “سياسة لفكايع” التي يتبناها بوريطة الفاشل.
أنفقت ألمانيا وحدها العام الماضي نحو 4 مليار دولار على المغرب، وتنفق إسبانيا والاتحاد الأوروبي سنويا ما إن إذا قُطع سقط النظام المغربي تحت وقع الشارع والأزمات الإقتصادية التي لا تنقصه حاليا.
وفي ظل غياب حلول ينبغي على أوروبا أن تتصرف على حدودها مع المغرب بعقلية غير أوروبية، وبالتالي اتباع أسلوب عكسي سيرهق المغرب. وهو إغراق المملكة المغربية بالمهاجرين عبر إعادتهم من الباب بعد الدخول من النافذة!
في الحقيقة يتعارض هذا إلى حد ما مع إتفاقيات الإتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية الخاصة بالهجرة وحقوق الإنسان، ولكن هل تتفق تصرفات النظام المغربي هذه مع الإتفاقيات المذكورة ؟
ما الذي يثني شبابنا على المغامرة بحياته عن طريق “الحريك” . سءال يبدو جوابه بسيط ولاكن ادا اردنا اجابة واقعية فلننظر الى الواقع المعاش:
اولا : فرص الشغل تكاد ان تكون منعدمة حتى بالنسبة للشباب الحاصل على دبلومات عليا ” الا المعارف باك صاحبي…”
ثانيا : ضعف التكوين و التحصيل البيداغوجي .
ثالثا: انعدام رؤية و إستراتيجية للسياسات االمتخدة لتاطير الشباب.
رابعا : سؤال : الى اي حد يستفيد الشباب من خيرات وتروات البلاد…….؟ لكم الاجابة…
عدة أسئلة تخطر في بالي بخصوص سبتة ومليلية؟
هل السكان المحليين يرغبون في الانضمام إلى المغرب ام يقضلون اسبانيا
هل ستتضل سبتة ومليلية على حالها إذا انضمت الى المغرب اي مزدهرة اقتصاديا واجتماعيا ام سيصبح حالها مثل الفنيدق
لماذا البعض يطالب بسبتة ومليلية رغم جهله لتاريخ هذه المدينتين هل حسد في سكان المدينتين ام رغبته في جعلهم يعانون الفقر والتهميش مثل سكان المدن الاخرى
تحية للدبلوماسية المغربية التي رفعت لنا رأس العز سي بوريطة ، على المغرب أن يكف عن لعب دور الدركي الذي يحمي أوروبا دون مراعات للمصالحنا ، يجب أن يرى و يراعي ظروف المهاجرين الافارقة القادمين من الجنوب ومن الشرق الراغبين في الهجرة نحن أوروبا للدواعي إنسانية و أن يتقاسم الكل مسؤولية الهجرة دول المعبر و دول الاستقبال ، كما يجب مراجعة إتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي و البحث عن تحالفات جديدة مع أمريكا و الصين و روسيا و بريطانيا
سلام عليكم سبتة ومليلية مغربية 100في 100 وسلام وسلام