أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • مواطن
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 19:48

    كان الأولى التفكير في غطاء بلاستيكي للملعب عوض كل هاته الخسائر.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • babavoos
    الأربعاء 6 يناير 2021 - 20:04

    غياب الرقابة و المحاسبة والتبجح بمعابير وهمية
    وفلوس تيطيروا فرمشة عين

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة