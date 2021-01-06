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تعليقات الزوار2
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20:44
إعلان حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن
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20:26
متظاهرون مؤيدون لترامب يقتحمون مبنى "الكونغرس"
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20:17
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19:11
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19:05
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18:32
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18:12
وزارة الصحة تمنح تصريحا لاستخدام لقاح أسترازينيكا
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17:20
"أولمبيك آسفي" يفسخ عقد الهلالي بالتراضي
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16:13
دكاترة الوظيفة العمومية يتوعدون باحتجاج جديد
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15:30
الرجاء يتهم حكما جزائريا بالتسبب في إقصاء الفريق
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14:19
حزب "التقدم والاشتراكية" ينتقد التدابير الحكومية
كان الأولى التفكير في غطاء بلاستيكي للملعب عوض كل هاته الخسائر.
غياب الرقابة و المحاسبة والتبجح بمعابير وهمية
وفلوس تيطيروا فرمشة عين