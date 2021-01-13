حبس موقوف التنفيذ لـ"سارقة بيض" في الرحامنة

حبس موقوف التنفيذ لـ"سارقة بيض" في الرحامنة
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الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:03

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير في إقليم الرحامنة، الأربعاء، العاملة المتهمة بسرقة البيض من وحدة لإنتاج هذه المادة الغذائية، بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية لفائدة الصندوق تقدر بـ130 درهما.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها قررت، الثلاثاء، الإفراج عن العاملة المشتغلة بوحدة لإنتاج البيض في ملكية عبد اللطيف الزعيم، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة الرحامنة، استجابة لطلب تقدم به دفاعها، محمد الغزواني، إلى رئيس المحكمة.

وأثار الملف، الذي دخل إلى المداولة، متابعة إعلامية واسعة بالمغرب، وتميز باعتراف المتهمة أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة والهيئة القضائية المكلفة بالبت في هذه القضية، بسرقة 16 بيضة فقط، فيما يؤكد مشغلها أن المعنية سرقت حوالي 10800 بيضة.

وجاء الحكم بعدما تنازل الزعيم لفائدة العاملة، استجابة لطلب عائلته وعائلة المتهمة ونشطاء بالمجتمع المدني، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لتقرر المحكمة حجز الطلب للتأمل لآخر الجلسة، ليتم إخلاء سبيل المتهمة ومتابعتها في حالة سراح من أجل جنحة “خيانة الأمانة”.

ابن جرير الرحامنة سرقة البيض عبد اللطيف الزعيم

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‫تعليقات الزوار

30
  • Me again
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:10

    ننتظر الحكم على ناهبي المال العام و السمك و الفسفاط و الذهب و الفضة و الاراضي و الغابات و السهول و المياه الجوفية و المياه الآتية من السدود حيث السكان المجاورة لها ليس لهم قنوات الماء الصالح للشرب و لا الصرف الصحي!

    45
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  • محمد المودن
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:11

    وهادوك لي سرقو البلاد مند استقلال إلى اليوم شكون يحاسبهم ويحاكمهم

    40
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  • مريم
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:12

    هههههه على 16 بيضة دخلت السجن ولي سرقو مليارات اس غنكولو عليهم بصحة هدي دولة الحق والقانون الحق ماعندهاش الحق تسرق حتى بيضة وماعندها حتى مبرر ولكن حشومة تشوها الله يهدي ماخلق

    26
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  • مواطن
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:13

    هل بالفعل هذا الحكم صدر ببلادنا؟

    11
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  • وطني غيور
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:14

    لا نبرر فعل الصرقة ولكن نرى التناقض و الظلم الكبير في الاحكام. نرى فتاة تحكم بشهر من اجل 16 بيضة بينما الكثير من سارقي الملايير ينعمون بالحرية و باحكام “عفى الله عما سلف” . هذا دليل اخر على عدم وجود اي شكل من اشكال المساواة في هذه البلاد. القضاء نزيه فقط عندما يتعلق الامر بالحكم على” ولاد الشعب” الضعفاء. لك الله ياوطني و لكم الله يا مواطنين.

    21
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  • wind city
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:14

    ماحدها تقاقي أهي تزيد في البيض!!!

    10
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  • البغدادي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:16

    لنا ولك الله يا أختاه فهدا حال المساكين يتابعون ويحكمون لسرقة شيئ تافه بينما اللصوص الكبار ومهربي الأموال ولا من يسأل عنهم لكن يبقى حسابنا جميعا معهم يوم لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم وختاما اختي العاملة اتمنى ان تترفعي انت وباقي أبناء هدا المجتمع عن متل هده الأفعال الدنيئة والساقطة لان الإسلام ينهى عن السرقة ولو كانت بيضة

    16
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  • حسن
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:18

    هادا هو التبهديل بعينو الي يسرق الملاير فهاد البلاد مبرع و مسؤل في الدولة و درويشة سرقت بيضات من شفار ولينا فمحاكمة ومتابعة وطنية للقضية لاحول ولا قوة الا بالله بصح مين حنا ماشي رجال وكالسين كنتفرجو على هاد الشي بالا حتى ردة فعل فنستهلو ما اكثر حتى لفين نصبرو لهاد المنكر

    13
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  • مستفرب
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:18

    اشنو ؟ اشنو ؟ حبس موقوف التنفيذ لسيدة سرقت بضعة بيضات؟؟
    خايبة حتى في المعاودة!
    هذا هو الطنز العكري؟؟ يجب محاسبة وسجن ناهبي خيرات البلاد والفاسدين والمفسدين، وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص الدستور؟؟
    يجب سجن من كان السبب والمسؤول على تلك الفيضانات والأضرار الفادحة التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم …

    5
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  • Kén RT
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:19

    قوة الرأي العام ….
    شكرا لإخواننا المغاربة….
    فلنقف مع بعضنا……
    شكرا …….

    4
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  • Mounir
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:21

    السرقة محرمة في جميع الاديان السماوية بل حتى في جميع المعتقداة في كوكب الارض ,فلا يجوز سرقة حتى بيضة واحدة مهمى كانت ديانة صاحب العمل.
    فيما يخص ناهبي المال العام فهذا موضوع اخر يتعلق بكائنات شبه بشرية لاديانة ولامعتقدات لها,ولا انسانيةلها

    4
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  • الحكم مقلوب
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:23

    رب العمل و الزعيم السياسي اللي يخلي العامل طامع مسكين في16 بيضة هو اللي خصو يتحاكم

    9
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  • abderrahim
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:24

    لا أعرف كيف لبعض العمال والشغيلة تسرق من الوحدات الصناعية التي تشتغل بها وتطمع في الفتافيت وتقامر بمستقبلها والمنصب التي يوفر لها مبلغ شهري خاصة إن كانت لها حقوق
    طالب حقوقك لكن لا تسرق لأن السرقة جريمة مهما كانت الوافع
    تصوروا معي لو كل العمال يسرقون يوميا كمية من الانتاج ولو قليلة اليسوا يعملون على تذمير مصدر رزقهم

    -4
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  • saborbomd
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:24

    سؤالي الثاني، هل الحكم بالاعدام يعني انه سيتم تنفيذ الحكم أو ان المجرم يبقى بالسجن على اساس انه محكوم عليه بالاعدام؟

    0
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  • jamalhjk
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:24

    حرام على هدا البرلمان.في الأول اسامح ليها.

    1
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  • حسنو
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:25

    بعيدا كل البعد عن من يكون صاحب الشركة و الخروج عن الموضوع : لا شيء يبرر السرقة . اكيد لن تعترف بما فات و الا ستجني على نفسها .تسرقات كاع ساعة الملك

    -1
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  • yassine
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:27

    برافو وهبي ، نشكرك على تدخلك ، بالرغم من أن الموقوفة أخطأت ، فالفقر ليس حجة للسرقة سواء بيضة او بقرة ، السرقة هي السرقة . لكن نشكر وهبي على موقفه الانساني

    -2
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  • Adnane
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:29

    قبح الله الفقر لكن كين لسارق دولة و مزال قسرق حتى ش 1 مهدر معاه

    4
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  • كمال
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:31

    نشكر جزيل الشكر السيد عبد اللطيف وهبي على تدخله ليقوم الزعيم بالتنازل حتى تحظى المعتقلة بحريتها .

    0
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  • richi
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:32

    حشومة عليه شوه السيدة مسكينة .استر ما استر الله اشوف الدافع لدفعها باش تصرف هكاك .

    1
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  • Karim
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:35

    نعم انا شخصيا مع تطبيق القانون على الجميع على الجميع على الجميع من الالف للياء هاذ السيدة سرقات البيض تودي و لكن هاذي سرقات غير 16 بيضة و ارا نشوفو …و من أين لك هاذا ؟؟؟

    3
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  • azul hassan
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:37

    والبرلمانيين والوزراء والمسؤولين الكبار لي تيضربو الميزانيات الصحاح ماشافتهمش المحكمة ؟

    1
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  • بصيري
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:38

    جيد لكن ماذا عن لصوص المال العام؟ ماذا عن مهربي العملات للخارج؟ متى ستسرع المحكمة في متابعتهم أين ملفات الجلس الأعلى للحسابات؟ أين تقارير لجن التقصي التي بحثت في الكثير من ملفات الفساد؟ لقد كان القانون سريعا في الدعوة التي رفعها هذا البرلمان الشبح صراحة زمن التناقضات

    1
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  • Configuration
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:39

    لا نعرف ما الفائدة من نشر اخبار تافهة مثل هذه هل هو طنز من لون آخر !؟ هل استعصى عليكم ايجاد اخبار ترقى للمستوى المطلوب !!!

    0
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  • موغرابي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:43

    هاد المحاكمة ذكرتني في حكاية كنت نسمعها زمان كيقولو باللي واحد القاضي دخلو لو جوج متهمين واحد سارق بلا ديال التبن و واحد سارق 100 مليون من بعد المداولة احكم عليهم بجوج بذهر شهر لواحد و هو يبدا يحتج مول بلا نتاع التبن كيفاش انا سرقت غي بلا ديال التبن و حاكم عليا بحال واحد سارق 100 مليون وهو يهمسو القاضي فودنو و قاليه الشريف واش القاضي ياكل التبن. نتمنى تكونو فهمتو لغز الحكاية.

    1
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  • maiga awya
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:44

    والشفارة الكبار شكون لي غادي احاكمهم؟

    0
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  • وجدة
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:49

    ننتظر محاسبة المسؤولين والبرلمانين فيضانات الكارثة لي وقعت في الدار البيضاء

    0
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  • البرلماني الي صوتوا عليه
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:51

    مسكينه كانوا غادي يغبروها على والو مرة كيقولوا 50 بيضة مرة 16 والله اعلم ربما ما دايرا والو لاننا كمغاربة كنعرفوا المسطرة ديال الباطرونا منين كيبغيو يجريو على شي عامل . ويقول المقال بانها اعترفت بالجريمة زعما سرقات بنك المغرب والسيد البرلماني على ما يبدو كان باغي ليها المؤبد لولا تدخل رئيس الحزب واسرته وتفاعل الناس و..و..زعما انتم ديروا الي بغيتوا في هاد البلاد سرقوا بالملايير ولا احد يدخل السجن والفقير مخسكومش زعما دسروه ونسيتوا بان الناس صوتوا عليكم باش تخدموا لصالح المواطنين ماشي دخلوهوم للسجن

    0
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  • عبدالحي
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:52

    أليس هذا البرلماني الذي زج بالسيدة في السجن هو من أضرم النار في جسده احتاجا على السلطات من أجل متاع الدنيا.

    0
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  • haj
    الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:52

    هالة اعلامية بسبب عاملة ، لا يبلغ اجرها 2000 درهم ، نريد ضجة اعلامية على آكلي المال العام ، و فضيحة الدار البيضاء كمثال ، تساقطات لم تصل حتى ل 45 مل ، أغرقت عاصمة اقتصادية بكاملها .

    0
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