حبس موقوف التنفيذ لـ"سارقة بيض" في الرحامنة

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير في إقليم الرحامنة، الأربعاء، العاملة المتهمة بسرقة البيض من وحدة لإنتاج هذه المادة الغذائية، بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية لفائدة الصندوق تقدر بـ130 درهما.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها قررت، الثلاثاء، الإفراج عن العاملة المشتغلة بوحدة لإنتاج البيض في ملكية عبد اللطيف الزعيم، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة الرحامنة، استجابة لطلب تقدم به دفاعها، محمد الغزواني، إلى رئيس المحكمة.

وأثار الملف، الذي دخل إلى المداولة، متابعة إعلامية واسعة بالمغرب، وتميز باعتراف المتهمة أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة والهيئة القضائية المكلفة بالبت في هذه القضية، بسرقة 16 بيضة فقط، فيما يؤكد مشغلها أن المعنية سرقت حوالي 10800 بيضة.

وجاء الحكم بعدما تنازل الزعيم لفائدة العاملة، استجابة لطلب عائلته وعائلة المتهمة ونشطاء بالمجتمع المدني، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لتقرر المحكمة حجز الطلب للتأمل لآخر الجلسة، ليتم إخلاء سبيل المتهمة ومتابعتها في حالة سراح من أجل جنحة “خيانة الأمانة”.