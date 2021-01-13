حبس موقوف التنفيذ لـ"سارقة بيض" في الرحامنة

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير في إقليم الرحامنة، الأربعاء، العاملة المتهمة بسرقة البيض من وحدة لإنتاج هذه المادة الغذائية، بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية لفائدة الصندوق تقدر بـ130 درهما.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها قررت، الثلاثاء، الإفراج عن العاملة المشتغلة بوحدة لإنتاج البيض في ملكية عبد اللطيف الزعيم، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة الرحامنة، استجابة لطلب تقدم به دفاعها، محمد الغزواني، إلى رئيس المحكمة.
وأثار الملف، الذي دخل إلى المداولة، متابعة إعلامية واسعة بالمغرب، وتميز باعتراف المتهمة أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة والهيئة القضائية المكلفة بالبت في هذه القضية، بسرقة 16 بيضة فقط، فيما يؤكد مشغلها أن المعنية سرقت حوالي 10800 بيضة.
وجاء الحكم بعدما تنازل الزعيم لفائدة العاملة، استجابة لطلب عائلته وعائلة المتهمة ونشطاء بالمجتمع المدني، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لتقرر المحكمة حجز الطلب للتأمل لآخر الجلسة، ليتم إخلاء سبيل المتهمة ومتابعتها في حالة سراح من أجل جنحة “خيانة الأمانة”.
ننتظر الحكم على ناهبي المال العام و السمك و الفسفاط و الذهب و الفضة و الاراضي و الغابات و السهول و المياه الجوفية و المياه الآتية من السدود حيث السكان المجاورة لها ليس لهم قنوات الماء الصالح للشرب و لا الصرف الصحي!
وهادوك لي سرقو البلاد مند استقلال إلى اليوم شكون يحاسبهم ويحاكمهم
هههههه على 16 بيضة دخلت السجن ولي سرقو مليارات اس غنكولو عليهم بصحة هدي دولة الحق والقانون الحق ماعندهاش الحق تسرق حتى بيضة وماعندها حتى مبرر ولكن حشومة تشوها الله يهدي ماخلق
هل بالفعل هذا الحكم صدر ببلادنا؟
لا نبرر فعل الصرقة ولكن نرى التناقض و الظلم الكبير في الاحكام. نرى فتاة تحكم بشهر من اجل 16 بيضة بينما الكثير من سارقي الملايير ينعمون بالحرية و باحكام “عفى الله عما سلف” . هذا دليل اخر على عدم وجود اي شكل من اشكال المساواة في هذه البلاد. القضاء نزيه فقط عندما يتعلق الامر بالحكم على” ولاد الشعب” الضعفاء. لك الله ياوطني و لكم الله يا مواطنين.
ماحدها تقاقي أهي تزيد في البيض!!!
لنا ولك الله يا أختاه فهدا حال المساكين يتابعون ويحكمون لسرقة شيئ تافه بينما اللصوص الكبار ومهربي الأموال ولا من يسأل عنهم لكن يبقى حسابنا جميعا معهم يوم لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم وختاما اختي العاملة اتمنى ان تترفعي انت وباقي أبناء هدا المجتمع عن متل هده الأفعال الدنيئة والساقطة لان الإسلام ينهى عن السرقة ولو كانت بيضة
هادا هو التبهديل بعينو الي يسرق الملاير فهاد البلاد مبرع و مسؤل في الدولة و درويشة سرقت بيضات من شفار ولينا فمحاكمة ومتابعة وطنية للقضية لاحول ولا قوة الا بالله بصح مين حنا ماشي رجال وكالسين كنتفرجو على هاد الشي بالا حتى ردة فعل فنستهلو ما اكثر حتى لفين نصبرو لهاد المنكر
اشنو ؟ اشنو ؟ حبس موقوف التنفيذ لسيدة سرقت بضعة بيضات؟؟
خايبة حتى في المعاودة!
هذا هو الطنز العكري؟؟ يجب محاسبة وسجن ناهبي خيرات البلاد والفاسدين والمفسدين، وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص الدستور؟؟
يجب سجن من كان السبب والمسؤول على تلك الفيضانات والأضرار الفادحة التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم …
قوة الرأي العام ….
شكرا لإخواننا المغاربة….
فلنقف مع بعضنا……
شكرا …….
السرقة محرمة في جميع الاديان السماوية بل حتى في جميع المعتقداة في كوكب الارض ,فلا يجوز سرقة حتى بيضة واحدة مهمى كانت ديانة صاحب العمل.
فيما يخص ناهبي المال العام فهذا موضوع اخر يتعلق بكائنات شبه بشرية لاديانة ولامعتقدات لها,ولا انسانيةلها
رب العمل و الزعيم السياسي اللي يخلي العامل طامع مسكين في16 بيضة هو اللي خصو يتحاكم
لا أعرف كيف لبعض العمال والشغيلة تسرق من الوحدات الصناعية التي تشتغل بها وتطمع في الفتافيت وتقامر بمستقبلها والمنصب التي يوفر لها مبلغ شهري خاصة إن كانت لها حقوق
طالب حقوقك لكن لا تسرق لأن السرقة جريمة مهما كانت الوافع
تصوروا معي لو كل العمال يسرقون يوميا كمية من الانتاج ولو قليلة اليسوا يعملون على تذمير مصدر رزقهم
سؤالي الثاني، هل الحكم بالاعدام يعني انه سيتم تنفيذ الحكم أو ان المجرم يبقى بالسجن على اساس انه محكوم عليه بالاعدام؟
حرام على هدا البرلمان.في الأول اسامح ليها.
بعيدا كل البعد عن من يكون صاحب الشركة و الخروج عن الموضوع : لا شيء يبرر السرقة . اكيد لن تعترف بما فات و الا ستجني على نفسها .تسرقات كاع ساعة الملك
برافو وهبي ، نشكرك على تدخلك ، بالرغم من أن الموقوفة أخطأت ، فالفقر ليس حجة للسرقة سواء بيضة او بقرة ، السرقة هي السرقة . لكن نشكر وهبي على موقفه الانساني
قبح الله الفقر لكن كين لسارق دولة و مزال قسرق حتى ش 1 مهدر معاه
نشكر جزيل الشكر السيد عبد اللطيف وهبي على تدخله ليقوم الزعيم بالتنازل حتى تحظى المعتقلة بحريتها .
حشومة عليه شوه السيدة مسكينة .استر ما استر الله اشوف الدافع لدفعها باش تصرف هكاك .
نعم انا شخصيا مع تطبيق القانون على الجميع على الجميع على الجميع من الالف للياء هاذ السيدة سرقات البيض تودي و لكن هاذي سرقات غير 16 بيضة و ارا نشوفو …و من أين لك هاذا ؟؟؟
والبرلمانيين والوزراء والمسؤولين الكبار لي تيضربو الميزانيات الصحاح ماشافتهمش المحكمة ؟
جيد لكن ماذا عن لصوص المال العام؟ ماذا عن مهربي العملات للخارج؟ متى ستسرع المحكمة في متابعتهم أين ملفات الجلس الأعلى للحسابات؟ أين تقارير لجن التقصي التي بحثت في الكثير من ملفات الفساد؟ لقد كان القانون سريعا في الدعوة التي رفعها هذا البرلمان الشبح صراحة زمن التناقضات
لا نعرف ما الفائدة من نشر اخبار تافهة مثل هذه هل هو طنز من لون آخر !؟ هل استعصى عليكم ايجاد اخبار ترقى للمستوى المطلوب !!!
هاد المحاكمة ذكرتني في حكاية كنت نسمعها زمان كيقولو باللي واحد القاضي دخلو لو جوج متهمين واحد سارق بلا ديال التبن و واحد سارق 100 مليون من بعد المداولة احكم عليهم بجوج بذهر شهر لواحد و هو يبدا يحتج مول بلا نتاع التبن كيفاش انا سرقت غي بلا ديال التبن و حاكم عليا بحال واحد سارق 100 مليون وهو يهمسو القاضي فودنو و قاليه الشريف واش القاضي ياكل التبن. نتمنى تكونو فهمتو لغز الحكاية.
والشفارة الكبار شكون لي غادي احاكمهم؟
ننتظر محاسبة المسؤولين والبرلمانين فيضانات الكارثة لي وقعت في الدار البيضاء
مسكينه كانوا غادي يغبروها على والو مرة كيقولوا 50 بيضة مرة 16 والله اعلم ربما ما دايرا والو لاننا كمغاربة كنعرفوا المسطرة ديال الباطرونا منين كيبغيو يجريو على شي عامل . ويقول المقال بانها اعترفت بالجريمة زعما سرقات بنك المغرب والسيد البرلماني على ما يبدو كان باغي ليها المؤبد لولا تدخل رئيس الحزب واسرته وتفاعل الناس و..و..زعما انتم ديروا الي بغيتوا في هاد البلاد سرقوا بالملايير ولا احد يدخل السجن والفقير مخسكومش زعما دسروه ونسيتوا بان الناس صوتوا عليكم باش تخدموا لصالح المواطنين ماشي دخلوهوم للسجن
أليس هذا البرلماني الذي زج بالسيدة في السجن هو من أضرم النار في جسده احتاجا على السلطات من أجل متاع الدنيا.
هالة اعلامية بسبب عاملة ، لا يبلغ اجرها 2000 درهم ، نريد ضجة اعلامية على آكلي المال العام ، و فضيحة الدار البيضاء كمثال ، تساقطات لم تصل حتى ل 45 مل ، أغرقت عاصمة اقتصادية بكاملها .