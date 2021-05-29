حبس دون تنفيذ لمجاهرين بالإفطار في رمضان

أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش شخصين، يتابعان من أجل الإفطار العلني وتعاطي المخدرات في نهار رمضان، بالحبس موقوف التنفيذ.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى هذه المحكمة بإدانتهما بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر رمضان الماضي، حين تلقت عناصر الأمن شكاية تفيد بأن الشخصين المعنيين يخرقان الصيام جهرا، فحررت لهما الدائرة الأمنية الرابعة محضرين قانونين بهذا الخصوص.
ويثير الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي، الذي يجرم الإجهار بالإفطار في نهار رمضان، تذمر الحقوقيين الذين يطالبون بمراجعته مع حلول كل رمضان.
وإذا كان هذا الفصل ينص على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة تؤكد أن حرية المعتقد جزء من حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن تقييد حرية المعتقد وتجريم الإفطار العلني في نهار رمضان بموجب الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي، لم يعد مقبولا في الدولة المعاصرة الملزمة باحترام تعهداتها الدولية.
شحال من مغربي عرف باعتناق الإسلام ههههه أغلبنا مامسوقش للدين والبقية منافقون
اتبرك الله حكم هداسبحان الله لاحول ولاقوة الا بالله
في اوروبا خوتكم كاي حتافلو بطقوس ديالهم كيف بغاو، بل شي وحدين اوروبيين كاي شاركو مع المسلمين ف الاحتفالات ديالهم او باركو ليهم الأعياد ديالهم، ولكن ف بلاداتكم كا دخلو ناس لي مختلفين معاكم لحبس، قمة الأنانية و التناقض، كا تزيدو تاكدو العصبية او القمع ديال الأديان.
هدا يعني ان من يريد الافطار في نهار رمضان جهرا فلا بأس في دلك.. للأسف حكم غير مقبول و يدعو للإستغراب في دولة مسلمة.
لا يجوز تأخير الحبس بالنجاهرين باكل رمضان . مسالة دينية
كان ينبغي توقيع اقصى العقوبات ويكون الحبس نافد باش يكونو عبرة لامتالهم من الميكروبات هادو ماشي الهدف ديالهوم هو الافطار هادو الهدف ديالهوم يجبدو الصداع والبوز الخاوي كون كان الهدف ديالهوم الماكلة كون كلاو فديورهوم وما كاينش اللي يهدر معاهوم دبا خرج رمضان راحنا كا ناكلو فديورنا واش وعلاش فرمضان زعما كتاكلو برا رغم ان المطاعم والمحلبات سادين وهادي راهيا ماشي حرية شخصية تنتهي حريتك عندما تبدا حرية الاخرين اللي بغى يفطر او يسكر او يخرج من الاسلام الما والشطابة ولكر من يجهر بدلك المرجو تطبيق اشد العقوبات افطارك لا يظرني وجهرك بالافطار يضرني اتدكر ف2014 بمكناس كان رمضان تيجي بالصيف وحنا خدامين فالبني ودرجة الحرارة 45 درجة وتنشوفو الما فالارض وتنتشهاوه وكانو الافارقة خدامين معانا وتيشرب الما بارد وحنا غنموتو بالصعد وهدرنا معاهوم وتقبلو الامر واحتارمونا هدا بلد اسلامي وسيبقى كدلك واللي بغى الفاحشة يمشي لبلاد اخرى الما والشطابة الى كانت الحرية هاكا بناقص منها حتى اللي وقف الترامواي يقولك انا حر فاش اديتك انا وقفت الترامواي ما هضرتش معاك انت ولكن راك اديتي الجميع بطريقة غير مباشرة
100 درهم او شهر ديال الحبس هههههههههه هي رمضان جاي يعاود لها. اودي باش تحكموا عليه على اقل 5 أشهر و 10000 درهم والله تاهيب
زيدوهم زيدوهم . . . هاد شي ما كافيهم .
بالحبس شهر موقوف التنفيذ وغرامة 100 درهم
اين هي العقوبة بالظبط؟
للي بغا يفطر يمشي نبلاد المسيح و يفطر .علاش المسلمين فاروبا كيحرمو عليهم الحجاب و زيد و زيد او .اولا يدخل ندارو و يفطر و ما شافو حاد. المشكل ليس في الافطار جهرا المشكل في استفزاز مشاعر المسلمين بسوء نية
قال تعالى “ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ”
اليهود في اياماتهم كانوا كيوصيو ولادهم ما تاكلوش قدام المسلمين في رمضان تعضيما للصيام و احتراما المسلمين و الان……..؟؟!!!!
رغم انني اصوم رمضان إلا أنه ليس هناك منطق بل كل الحمق ان يدان شخص لمجرد انه اختار الاكل نهار رمضان. يجب اعتبار كل مفطر هو انسان لم يقدر على صيامه تقهر أسيدي واش يصوم بزز. والله غريب فصل كهذا مازال لم يحدف بعد من القانون المغربي
على المغرب ان يجهر بشكل رسمي انه دولة علمانية لا اسلامية ، لان كل الاحكام القضائية هي لصالح من يعتدون على الإسلام و أركانه…
جمعيات نفاقية وليست حقوقية .
لاتقولوا لي أيها المنافقون حرية المعتقد لأنني سأجيبكم أنني أنا أيضا أطالبكم بحرية المعتقد حينما تفطرون علنا أمام ولدي وبنتي اللذين أربيهما على الأسلام والصيام … فأنتم حينما تفطرون أمام أولادي بالنهار وأمام الملأ ، تتسببون لأولادي في ارتباك وحيرة ، وتقدمون لهم نموذجا يعتقدونه ممكنا ،ألا وهو افطار رمضان .
إذن أنتم من يعتدي على حرية المعتقد أيها الجاهلون . وهذا لا يحق لكم . فأفيقوا وإذا ابتليتم فاستتروا . وعقوبة الإفطار يجب أن تكون أكثر من ذلك
حكى لي أحد المغاربة المقيمين بالمهجر ان زملاءه في العمل يتفادون التدخين او الاكل أمامه نهار رمضان احتراما لمشاعره كمسلم وفي بلاد الإسلام ٠٠٠٠٠٠٠ صحيح ان العبادة قناعة شخصية بينك وبين خالقك ولكن على الاقل لا تستفز مشاعر الآخرين وهذا صلب الفصل 22 الذي صدر إبان الحماية فهو لا يعاقب من افطر نهار رمضان ولكن يعاقب من تجاهر بذلك اما ان تدخن او تاكل نهار رمضان في بيتك او في مطعم فهذا يخصك وحدك ولا شان للآخر في تصرفك ٠
اذا كانت الدولة تعترف بتعدد الديانات وحرية المعتقد فلماذا تقوم بحبسهم؟
عندو اكثر من تهمة يالاه عطاوه شهر .المخذرات + الاكل العمد +المجاهرة بهما
حقوق الإنسان يا جمعية التخريب، وأين هي حقوقي كمسلم، لمادا لم يتم احترامي. فإن لم تصوم وتأكل في منزلك فهل يحاصر ك احدا؟ القانون لا يطبق كما يجيب تطبيقه. كان على القاضي أن يطبق أقصى العقوبة . لا احد يحترم الدين
الصيام مسألة شخصية بحتة وعلاقة بين الله والإنسان، ولا يصح التدخل فيها بأي شكل من الأشكال، فمن شاء أن يصوم أو يفطر فأمره موكول إلى الله، سواء كان معذورا أو غير معذور، فهو سيقابل الله فردا ويتحمل مسؤولية عمله ويكسب، ولن نقدم شيئا للدين والفضائل بالتشديد على الناس ومنعهم من الإفطار سوى تعزيز الإسلام بالتأسلم ..نافقنا و اكذب علينا أعزك الله بالتظاهر بالصيام !!!
الدول التي تقدمت إقتصاديا مثل الصين لم تتقدم بتطبيق حقوق الإنسان ولكن بتطبيق القانون. هذا منظمات حقوق الإنسان ستجعل من المغرب دولة فيها الفتنة لأن جل المغاربة لا يطبقون القانون ولا يفقهون شيء في هذه الحقوق. أظن أن جبس موقوف التنفيد لهؤلاء و غرامة قدرها 100درهم ضحك على دقون الناس و تشجيع لفعل المنكارات. يجب إعادة النظر في هذا القانون فنحن في دولة إسلامية. لو وقع مثل هذا المنكر في السعودية هل كانت العقوبة بهذه البساطة؟ اللهم إن هذا منكر. الله المستعان.
عقوبة خفيفة جدا ليست رادعة بما يكفي المرجو اعادة النظر في هذا الحكم لإنه مسجع لباقي الفاسدين. اما من يتشدق بحقوق الإنسان فيجب كذالك إعادة تربيته لأنه جاهل بها.
كيف ؟. لانه خالق الإنسان هو من اعطى ويعطي الحقوق وهؤلاء يضيعون الحقوق ويضيعونها على انفسهم من حيث لا يشعرون.
أنشر ولكم الأجر ان شاء الله.
لاحول ولا قوة الا بالله الشهر دالحبس أو 100 دغرامة إن لله وإن إليه راجعون ما هذه المهزلة أين نحن والله مكتحشمو شني الشهر دالحبس أو 100 درهم
إلى صاحب التعليق الأول ، لا يصح التعميم ، حتى لاينطبق عليك قول إدا نطق السفيه ….فعندما تعمم فأنت تقصد عائلتك وكل المغاربة ، و هدا عيب فكل المسلمين بدون استثناء يطمعون في عفو الله ومغفرته، أما بالنسبة للناس الذين يفطرون في نهار رمضان فلن يضروا الله في شيء
عقوبتهما ستة أشهر حبسا نافذة مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم ، إذا كان المغرب بلد إسلامي بالفعل
إلى ref أحسنت التعبير وما يقع في الشارع من قتل وتشرميل وسرقة واغتصابات وكذب وغش وأكل أموال الناس بالباطل والعربدة والسكر العلني والشغب وتكسير ممتلكات الناس واللائحة طويلة لخير دليل على نفاقهم ولم يبقى لهم مساكن إلا أن يتهموا الدولة بأنها حرمتهم من صلاة التراويح كأنهم مساكين ملائكة نزلوا من السماء لا يأتيهم الباطل وواقعهم المر من اجرام واعتداء على الغير يقول عكس ذلك
15 في المئة من المغاربة لا دينيين، يعني لا يصومون، يأكلون في الخفاء، لهذا مثل هذه القوانين لم تعد صالحة لأنها تدفعنا لممارسة النفاق
اذا كان دستور الدولة اسلاميا وغالبية الشعب المغربي يتدينون بالإسلام فلماذا ينزعج هؤلاء وهل صاروا أوصياء على المغاربة
من الأولى باحترام حقوقه هل الاغلبية الصائمة ام شرذمة طائشة لا تستطيع أن تصبر على تناولها لمخدرها طيلة يوم الصوم وتخترق مشاعر ومعتقد الأغلبية ، فأين تتجلى حقوق الإنسان ؟
ليس من افطر في رمضان وعصي الله الواحد الاحد ذو الجلال والاكرام ويحكم بالموقوف كالبراءة ،والذي جهر بالحق ومحاربة الفساد فيحكم بسنين عديدة نافذة.. مفارقة غريبة..!!! الذي ينشر التميع والالحاد وانحلال الاخلاق يبحثون له عن المخرجات من حرية فردية وحرية العقيدة وغيرها والداعين لمحاربة الفساد وتبييض الاموال ،والدعوة الي العدالة الاجتماعية ونشر القيم،يبحثون لهم عن صكوك الاتهام …وان الله لهو احكم الحاكمين……
أستغرب لحكم البراءة لكن هناك حساب عند الله و كل واحد منا سيحاسب على أفعاله
الدين لا يعرف المساومة .كل حر في تصرفاته .لمن يجب مراعاة الشهر الفضيل .من يفطرون علنا وجب عليهم التستر دون استفزاز مشاعر الصائمين
أرجو أن ينتبه الإخوة والأخوات غير المسلمين إلى العنف الشديد للمسلمين وألا يعرضوا أنفسهم للخطر. أنا فطرت رمضان فالدار. خزنت الغرفة ديالي بالمأكولات طول الشهر وكنت نسد علي الغرفة وناكل فراحتي لأنني ماشي متأكدة حتى من ردة فعل الأسرة ديالي. الدين يخرب عقل الإنسان وأخلاقه وإنسانيته للأسف.