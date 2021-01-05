حبل حول العنق ينهي حياة شاب ناحية سطات

أمرت النيابة العامة المختصة، الاثنين، بإجراء تشريح طبي من قبل الطاقم الطبي المختص بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لجثة شاب عشريني لكشف السبب الحقيقي للوفاة، بعد العثور عليه معلقا بحبل في إحدى الغرف بمنزل عائلته نواحي البروج في إقليم سطات.
مصادر هسبريس من عين المكان أفادت بأن الهالك “ع،ن”، المزداد سنة 1995 بأولاد بوعلي، كان يقطن قيد حياته بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد بوعلي، قيادة بني مسكين الشرقية، وعثر عليه من قبل أحد أقاربه مشنوقا.
واستدعى الحادث انتقال عناصر الدرك الملكي بمركز البروج سرية سطات، وممثل عن السلطة المحلية ببني مسكين الشرقية، إلى موضع الحادث، إذ جرت معاينة الجثة قبل توجيهها نحو قسم الأموات بسطات، قصد التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة.
سطات سطاتنا وباتت لغزا محيرا للعديد ممن حاولوا ءيجاد تفسير شافي لاستفحال ظاهرة الانتحار في صفوف شبابها رحم الله الفقيد
ملاحظة ،سطات هذه المدينة نشاهد فيها عدد الانتحار بوثيرة عالية جدا مقارنة مع المدن الأخرى كلما رأيت خبر إنتحار ارى مدينة سطات ،يا ترى ما هو السبب !!
يارب ارحمنا فوق وتحت الارض ويوم العرض وجنبنا من الشياطين ما حضر منها وما بطن و ان تجنبنا من هده المصيبة التي صارت في عقول المسلمين في عصرنا من هده المصيبة لا تياسوا من رحمة الله فيه ابواب كثيرة لا بد ان تجد باب مفتوحة وان لم تجد ابحث واطلب الله عسى ان يجعل لك مخرجا ويرزقك من يحث لا تحتسب لا تفرطوا في انفسكم ولا تقتلوا انفسكم وادعوه الى بذكر الله تطمئن القلوب والمساعدة لكل محتاج من مال او اعمال او عمل او نصيحة او توجيه الى الطريق المستقيم جزاكم الله خيرا اخواني للعمل الصالح بدون مقابل الله هو الدي يجزي صاحبه في الدنيا و الاخرة شكرا لكم على تفهمكم