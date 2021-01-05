حبل حول العنق ينهي حياة شاب ناحية سطات

أمرت النيابة العامة المختصة، الاثنين، بإجراء تشريح طبي من قبل الطاقم الطبي المختص بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لجثة شاب عشريني لكشف السبب الحقيقي للوفاة، بعد العثور عليه معلقا بحبل في إحدى الغرف بمنزل عائلته نواحي البروج في إقليم سطات.

مصادر هسبريس من عين المكان أفادت بأن الهالك “ع،ن”، المزداد سنة 1995 بأولاد بوعلي، كان يقطن قيد حياته بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد بوعلي، قيادة بني مسكين الشرقية، وعثر عليه من قبل أحد أقاربه مشنوقا.

واستدعى الحادث انتقال عناصر الدرك الملكي بمركز البروج سرية سطات، وممثل عن السلطة المحلية ببني مسكين الشرقية، إلى موضع الحادث، إذ جرت معاينة الجثة قبل توجيهها نحو قسم الأموات بسطات، قصد التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة.